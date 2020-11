IU pide mejorar los criterios de ayudas a los sectores afectados por los cierres

"No nos parece lógico que se obtengan las ayudas por orden cronológico, que el primero que llegue sea el que primero cobre", ha comentado Vallina, que ha dicho que no ve conveniente que se incluya a las personas que no tienen en esa actividad su primera fuente de ingresos.

Además, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, han dicho que las ayudas activadas para lo que queda de año dejan fuera a los autónomos societarios o a trabajadores por cuenta propia de comunidades de bienes.

Zapico ha señalado la necesidad de habilitar un instrumento de supervisión para esas ayudas que tenga en cuenta las "casuísticas concretas". Ha dicho que una de las prioridades para negociar con el Gobierno las cuentas de 2021 es que incluya un "fondo potente" de ayudas a los sectores afectados.