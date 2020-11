Kylie Minogue desmiente en 'El hormiguero' que Rick Astley y ella sean la misma persona

El hormiguero concluyó la semana haciendo este jueves una videollamada a Londres para entrevistar a Kylie Minogue, que presentó su nuevo álbum, Disco: "es música disco para adultos con influencia del ritmo de los años 70 y 80", afirmó la artista.

Pablo Motos, declarado fan de la australiana, la propuso grabar un videocliop en directo con todos los presentes en el plató mientras sonaba el primer single de Minogue, Magic, y todos se movían a su ritmo: "Bailar es medicina", admitió el presentador.

La cantante, por su parte, dio muestras de pasárselo en grande con la propuesta de Motos y se lo agradeció ya que "el confinamiento en Londres ahora es no tan severo como en marzo, pero echo de menos bailar".

"Empecé a trabajar en Disco a finales del 2019, pero cuando nos confinaron, encargué el equipo y parte de mi casa se convirtió en estudio", recordó Minogue. "Coloqué los micrófonos y todos los componentes... si llega a haber una cámara habría sido una tragicomedia", afirmó riéndose.

Pero al final "lo conseguí y estoy disponible si alguien me quiere contratar para montar un estudio en casa", comentó de broma la cantante. Eso sí, las conexiones por videollamada han sido una constante estos últimos meses para ella.

"Conozco a algunos músicos solo de cintura para arriba y uno de mis productores, que trabaja en Finlandia, solo le conozco de forma bidimensional, y eso hemos pasado horas y horas juntos", aseguró la australiana.

Por la cuarentena, @kylieminogue ha convertido su casa en un estudio de grabación. Hay gente en su equipo que solo conoce de forma online #MinogueEHpic.twitter.com/tbJy2hmxaI — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 19, 2020

Motos quiso que su invitada desmintiera uno de los bulos que corrió por los años 80 de que ella y Rick Astley eran la misma persona: "Decían que si acelerabas una canción suya parecía Kylie y si la ralentizabas parecía Rick", recordó el presentador.

La cantante, entre risas, afirmó que "recuerdo perfectamente esa historia. A mí me encantaría tener su voz porque es increíble, pero no somos la misma persona. De hecho, coincidimos entonces en el mismo sitio, así que no podía ser, pero aun así la leyenda seguía corriendo".

El valenciano quiso mostrar a los espectadores del programa de Antena 3 la prueba de acelerar una canción de Minogue y ralentizar una de Astley para que ellos sacaran sus propias conclusiones, pero al acabar, hasta la mismísima cantante dudó: "Quizá tenían razón y es verdad...".