El buscador de oro Rick Ness: "He llegado a encontrar colmillos de mamut lanudo de 10.000 años"

El próximo domingo 22 de noviembre se estrena una nueva temporada en Discovery Channel del docu-realityLa fiebre del Oro, que muestra el día a día de los mejores buscadores de oro de Estados Unidos.

Uno de sus protagonistas es Rick Ness, que lleva en el formato desde la temporada 3 del programa, por entonces como parte del equipo de otro buscador, Parker Schnabel, antes de establecerse por su cuenta en la temporada 9.

Ahora, es uno de los más exitosos buscadores y en la undécima entrega de esta aventura ha encontrado bajo tierra algo que nunca antes se había visto. Y no son los colmillos de mamut...

¿Cuál el desafío y qué habilidades debe tener un buscador de oro? ¿Hay parte de instinto? Probablemente sea una cantidad muy pequeña de instinto y luego el resto es un trabajo realmente duro. Cuando empecé, me metí de lleno en ello y lo único que quería era aprender, porque si voy a hacer algo siempre intentaré ser el mejor en eso.

Los seres humanos han estado fascinados por el oro desde la antigüedad. ¿Qué hace tan especial a este metal? La verdad es que no sé quién determinó que tiene el valor que tiene, para mí es sólo que es que está ahí, está en el suelo y se puede desenterrar. Y creo que mucha gente lo ve de esa manera. Es algo romántico que puedas salir y perseguir tus sueños sólo por cavar en la tierra y encontrar este metal precioso.

¿Y a los demás, qué nos atrae de él? El oro es hermoso. Y para cualquiera que no haya tenido una cantidad sustancial de oro en la mano, cuando lo tienen se quedan en shock por lo pesado que es. Es difícil de explicar para alguien que no lo ha visto o tenido. Cuando le doy un pedazo de oro a alguien parece algo pequeño y les digo "es mejor es que extiendas ambas manos". Y ellos no lo entienden y entonces lo dejas caer y es tan sorprendentemente pesado... Y ya sabes, hoy en día hay muchos usos para el oro, está en la electrónica, no sólo en las joyas. Es un buen conductor y hay un montón de cosas que son buenas en el oro.

¿Se identifica con esos antiguos buscadores de oro? Bueno, sí, los de 1890, principios de 1900, yo diría que sí. De alguna manera, aunque por mucho que lo intente, no creo que lo nuestro sea nunca tan duro como esos primeros buscadores. Lo que pasaron para llegar al Klondike y perseguir sus sueños, no es nada comparado conmigo. Mis viajes son de cuatro días, conduciendo una bonita camioneta y literalmente en cuatro días estoy allí. Esos tipos viajaron a pie, a caballo o lo que sea, en las condiciones más duras que hay. Pero al final querían perseguir sus sueños, querían sacar oro de la tierra y hacer fortunas y escribir su propio destino para el resto de sus vidas. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. Así que... sí, supongo que siento un poco de conexión.

¿Y qué es lo más difícil de la búsqueda de oro? Lo más difícil es intentar no ser engañado, supongo que es algo que he aprendido. Salir a buscar e intentar encontrar un buen terreno donde buscar y muy difícil llegar a algunos sitios, llegar a un punto al que alguien no haya llegado ya. Y mucho de esto se basa en negociar con alguien y es mucho más difícil que sólo catar el terreno tú mismo. Todos los que tienen un terreno y quieren vendértelo, si hablas con ellos, ese es el mejor terreno que hay disponible en el mundo porque, por supuesto, quieren venderlo. Algunas personas son difíciles y otras tratan de engañarte porque, como digo, es un negocio. Así tienes que hacer el trabajo de campo, tienes que comprobarlo tú mismo. Y no importa lo grande que sea la pieza de oro que alguien te muestre como ejemplo, no es bueno creerlo sólo a primera vista.

¿Y qué se siente cavar para encontrar oro y seguir trabajando en áreas remotas? Y en los tiempos actuales, en medio de una pandemia... Bueno, en cierto modo, tuvimos mucha suerte de estar en áreas tan remotas. La región en la que trabajo, en el territorio del Yukón de Canadá, hay 100 millas cuadradas por persona en lo que respecta a la población, así que es muy aislada. De esa manera, es un lugar bastante bueno para estar durante una pandemia. Estás bastante seguro. Por otro lado, sin una pandemia ya es difícil operar allí. Todo lo que necesito para mi operación, quiero decir, todo: comida, piezas, combustible, todo lo demás, depende de la logística, el transporte y las cosas que se envían. Y en las mejores condiciones lleva mucho tiempo y hay retrasos. Pero este año, con la pandemia se agravó y lo hizo mucho más difícil.

¿Se acostumbra a la presencia de cámaras mientras busca oro y hace el programa, o se olvida de ellas? Sí, sorprendentemente, estoy bastante acostumbrado. Es una locura a lo que te puedes llegar a acostumbrar. He estado delante de la cámara durante casi diez años. Y esta es mi novena temporada haciendo la fiebre del oro. Supongo que siempre soy consciente de que están ahí, cada vez soy más consciente de ello, diría yo, pero también estoy tan acostumbrado que no es una molestia. Bueno, es una molestia a veces pero estoy muy acostumbrado.

¿Guarda algo de oro, hace regalos con lo que encuentra? Ustedes no suelen lucir joyas de oro... Bueno, es sobre todo un negocio, pero al mismo tiempo, un viaje en la vida. Pero sí, guardo algo de oro, algunas de las piezas más grandes y bonitas y trataré de no venderlas nunca. Lo conservo y tengo algunas joyas hechas de algunas hermosas pepitas de oro y regalé collares para mi madre, madrastra y cosas así. Tengo un anillo muy grande que pesa cinco onzas de oro (141 gramos) y lo hice con algo de oro de la primera vez que lo saqué de la tierra. Es algo simbólico para mí. Es la única pieza de joyería que poseo. No soy un tipo de joyas, pero ¿cómo puedes ser un minero de oro y no tener una pieza de oro?

¿Cuales han sido los momentos más importantes de toda tu carrera? Hay uno grande este año y no te diré en absoluto lo que es, lo verás en el programa.

Adelántenos algo... En 11 temporadas de la fiebre del oro, nunca he encontrado algo como este año, es un récord en lo que respecta al programa y así se podrá ver. A parte del oro, y he hablado de esto en mis entrevistas anteriores, he encontrado algunas cosas geniales, como algunos colmillos de mamut lanudo que estaban congelados en el suelo desde hacía más de 10.000 años.

¿Cuál es la máxima cantidad de oro que ha encontrado en un día? Supongo que tendría que hacer una estimación, porque normalmente no hacemos recuento hasta después de tres o cuatro días. Supongo que hemos hecho unas 40 onzas (1,13 kilos).