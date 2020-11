EL PNV dice que si fuera Sánchez "pegaría un puñetazo" en la mesa ante la "sorprendente" actitud de Podemos

Así, el líder jeltzale, que espera que su partido no tenga que tomar la decisión "drástica" de rechazar las cuentas públicas, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se ponga las pilas", y le ha advertido que la negociación de los PGE "no es una subasta", hablando "con todos al mismo tiempo, a ver cuál sale más barato".

En declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press, Ortuzar ha alertado de que la "mano tendida" al PNV de la que ha hablado hoy Sánchez "se tiene que demostrar". "A uno ya no le consuela demasiado que le califiquen de socio estratégico o preminente, si luego no va acompañado de hechos", ha indicado.

En este sentido, se ha mostrado un "poquito mosqueado" porque, a la hora de preparar las enmiendas a los PGE, el PNV ha hecho una evaluación de los compromisos anteriores firmados hace dos y un año con el presidente del Ejecutivo, y el grado de cumplimiento "deja mucho que desear".

"MOSCA DETRÁS DE LA OREJA"

"Si acordamos cosas, si tendemos la mano, si firmamos, si decimos que tenemos voluntad política, pero luego los acuerdos con el PNV se pierden o cogen polvo en la mesa de los ministerios, nadie mueve los expedientes y las cosas no se hacen, si los pasos a nivel siguen estando en nuestras carreteras, y si el TAV va al tran tran, pues esas cosas nos ponen la mosca detrás de la oreja", ha alertado.

Por ello, ha insistido en que valora el gesto y la palabra del presidente, pero le ha pedido "se ponga las pilas", ya que hasta ahora "no se ha demostrado en hechos la voluntad política expresada".

Preguntado por si el PNV rechazaría los PGE, Ortuzar ha dicho que espera no tener que adoptar esa medida "tan drástica", al considerar que la situación global "no está como para que hagamos ese tipo de gestos ni para decisiones tan complejas en un momento en el que las instituciones tienen que tener Presupuesto".

"Nosotros somos firmes partidarios de que todas las instituciones tengan Presupuestos, pero, claro, la negociación de Presupuestos no puede ser como los antiguos bailes de domingo por la tarde, en el que uno va de pareja en pareja buscando esto, buscando lo otro, hablo un poco contigo, hablo un poco con lo otro", ha señalado.

En este punto, ha resaltado que "ha llegado un momento en que hay que tomar posición, hay que ir en serio, hay que empezar a negociar y hay que empezar a negociar sobre la base de las cuentas, no sobre la base de lo bueno y lo malo que sería que haya un eje u otro eje". "Un Presupuesto, al final, es una ley con números anexos a partidas y a hechos concretos. Bueno, pues vamos a empezar ya a negociar de una santa vez", ha exclamado.

LA RELEVANCIA DEL PNV

Para el líder jeltzale, el PNV sigue siendo "muy relevante", a pesar del cambio de actitud de EH Bildu en el Congreso. "De hecho, si tomáramos esa decisión de ir al no, probablemente todo este castillo de naipes se iría al suelo", ha aseverado, para advertir de que la posición de otros "no es relevante".

"No somos suficientes, pero somos imprescindibles. En ese sentido, estamos tranquilos y, además, nosotros aceptamos el juego político de la negociación con todos los partidos, no le ponemos ninguna pega", ha explicado, para precisar que "lo único" que pide el PNV es "clarificación y reglas de juego nítidas" en las que todos estén en igualdad de condiciones, sepan las cosas y los márgenes que hay.

Según ha dicho, su formación no desea tener esa sensación de que están "en una especie de subasta, de qué me das, qué me pides, qué te doy y con todos al mismo tiempo, hasta ver qué sale más barato, qué sale menos gravoso a efectos de la mercadotecnia electoral".

SOCIO "HONESTO"

A su parecer, el PNV "no se merece eso, porque ha sido un socio honesto y ha sido un socio leal". "Hemos estado ahí, críticos o no críticos, pero hemos votado lo que había que votar y cuando había que votar, en los peores momentos también. Espero que estas dos semanas que tenemos por delante, hagamos un ejercicio ambos, el Gobierno y el PNV", ha manifestado.

También se ha referido al hecho de que Podemos haya enmendado el propio proyecto de Presupuestos del Gobierno, para calificarlo de "sorprendente" y, apelando a la experiencia del PNV en gobiernos de coalición, ha asegurado que, si fuera Pedro Sánchez, daría un "puñetazo" en la mesa del Consejo de Ministros.

"Así no se puede continuar, porque están distorsionando las reglas de juego. Podemos está distorsionando las relaciones con otros partidos políticos, en este caso con el PNV, con sus actuaciones", ha criticado, para añadir que "no es bueno para el Gobierno de coalición, ni para la imagen del presidente Sánchez, pero, en general, no es bueno para el funcionamiento del gobierno de coalición y lo que hay detrás".

"Cuando uno entra en un gobierno, entra para lo bueno y para lo malo", ha explicado, para agregar que "entrar en un gobierno es tomar decisiones, es asumir compromisos y también hacer renuncias". "No se puede estar en misa y repicando y eso es lo que da la sensación que quiere hacer Podemos. Por eso yo, si fuera Sánchez, y si me permite un humilde consejo desde la distancia, pero desde la experiencia de gobiernos de coalición, yo daría un aviso a navegantes", ha asegurado.

PAPEL DE EH BILDU

Sobre el papel que está jugando EH Bildu, el líder jeltzale ha apuntado que "el mayor beneficiario de todo este ruido mediático que está habiendo y de las consecuencias prácticas que está teniendo, a corto plazo, es Podemos, porque de momento está saliéndose con la suya".

En su opinión, el partido morado "ha pretendido arrumbar cualquier posibilidad de acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, no porque en la negociación presupuestaria esté en las antípodas, sino porque no vaya a ser que hablar y pactar con Ciudadanos le empiece a gustar al PSOE y empiece a virar la orientación, y Podemos se quede fuera de cara a una próxima legislatura".

"De momento, parece que eso le está saliendo bien. Luego veremos, porque esas heridas suelen dejar señal en los gobiernos de coalición", ha afirmado.

Respecto a EH Bildu, ha considerado que "se está dejando utilizar también porque le blanquea como opción válida para hacer política sin ninguna muesca del pasado, de su pasado político". "Oí ayer al Lehendakari Ardanza, con un punto de ironía y un punto de regocijo, decir que le parecía fantástico, porque a nosotros nos han estado cuarenta años mortificando, criticando e insultando por hacer lo que están haciendo ellos ahora. Así que bienvenidos al club", ha declarado.

En este punto, ha acusado a la coalición abertzale de plagiar las enmiendas que "todo el mundo sabe" que son del PNV, que tienen que ver con infraestructuras viarias, con pasos a nivel, con soterramientos, etc". "Incluso son enmiendas que el PNV ha planteado en ejercicios anteriores, y que ahora, por arte de birlibirloque, con el mismo enunciado y prácticamente el mismo enunciado económico también, las ha convertido Bildu en suyas", ha reprochado.