Tenso rifirrafe entre Risto Mejide y Willy Toledo en 'Todo es mentira': "A mí no me dice nadie de qué hablar"

Willy Toledo y Risto Mejide han protagonizado este miércoles una tensa entrevista en Todo es mentira. El actor ha intervenido en el espacio satírico para hablar sobre el estreno de Los favoritos de Midas, la nueva ficción de Netflix, así como de su absolución por un delito contra los sentimientos religiosos. Sin embargo, lo que ha comenzado siendo una conversación relajada ha derivado en una bronca discusión sobre el papel de los medios de comunicación.

Mejide ha explicado que la serie trata de la influencia de las altas esferas y de los medios de comunicación. "Nosotros somos un medio y me gustaría saber tu opinión, aunque supongo que somos insignificantes", ha avanzado al comienzo de la conexión, a lo que el intérprete ha respondido: "No creas. Vosotros tenéis un programa de televisión en directo. Los medios son la avanzadilla del capital. Son propiedad de la gran banca, de fondos de inversión norteamericanos".

Tras estas palabras, el presentador le ha preguntado a Toledo si piensa que él y su equipo carecen de "libertad". "Por supuesto que os resta libertad. Cuando la propiedad de un medio es de una gran multinacional española, es obvio que esa gran multinacional no va a permitir que se publique ningún tipo de artículo o reportaje denunciando sus abusos, por ejemplo, en Latinoamérica. Es una obviedad", ha respondido.

Wiki Toledo @GTMGAD le lee la cartilla a @ristomejide@todoesmentiratv#todoesmentira "Risto a ti no hace falta que te digan cuál es el discurso del sistema, porque tú discurso es el del sistema" De buen royo! Grande!

Un análisis certero de cómo funcionan los medios neoliberales! pic.twitter.com/l3OdbDM0gN — Manel Márquez (@manelmarquez) November 18, 2020

"Insisto en que debemos de ser muy insignificantes. Llevo 15 años trabajando en esta casa y todavía nadie me ha dicho qué no puedo decir. He hablado de Berlusconi, de Paolo Vasile, de bancos...", ha contestado Mejide con ironía, a lo que el actor ha asegurado que las empresas saben "a quién contratan" y que "hay mucha gente a la que no necesitan decirle nada porque saben que van a seguir el discurso oficial".

La contestación de Toledo ha dibujado una sonrisa en Mejide, que ha añadido: "¿Estás diciendo que yo sigo un discurso oficial?". "No es que sigas el discurso oficial, es que coincide con el oficial", le ha espetado Toledo. Y ha añadido: "Os jode cuando os señalan".

El conductor de Todo es mentira ha endurecido el tono. "Nadie me dice lo que tengo que decir. A mí no me jode nada. Insisto, en esta casa no se me ha vetado en absolutamente nada", ha subrayado, aumentando el enfado de Toledo: "El pacto era que íbamos a hablar la mitad del tiempo de la serie y la otra mitad de la absolución. Cumplid con vuestro pacto, esto lo saben vuestros productores".

- Risto Mejide: "Pero Willy, tu no sabes cuál es mi ideología, creo no haberla dicho nunca."

- #willytoledo: "Hombre, pero si sales todos los días en la televisión dos horas como no vamos a saber lo que tú piensas. A no ser que no estés diciendo lo que piensas."

Escucha difunde! pic.twitter.com/iseLTRJV4H — Manel Márquez (@manelmarquez) November 18, 2020

Finalmente, Mejide ha respondido: "A mí nadie me dice el porcentaje de cosas de las que tengo que hablar. Como no ves el programa, aquí hacemos literalmente lo que nos da la gana". No obstante, la reacción del presentador no ha convencido al entrevistado que, quitándose el pinganillo, ha zanjado: "Lo que os de la gana, pero no faltéis a vuestra palabra, no te jode".