Vox anuncia mociones y preguntas a la Diputación en defensa del sector de la hostelería

"No es de recibo que a estos empresarios se les obligue a hacer una serie de inversiones para garantizar las restricciones sanitarias, no se les preste ningún tipo de ayuda y encima se les penalice con horarios que no harán otra cosa que abocar a la ruina a miles de familias sevillanas", ha enfatizado, tras afrontar estos empresarios en la segunda oleada de la pandemia primero el toque de queda del Gobierno central y después la limitación hasta las 18 horas promovidas por el Gobierno andaluz de PP y Cs.

La Junta de Andalucía, eso sí, acaba de anunciar un paquete de medidas económicas para el sector de la hostelería y del comercio ante esta situación.

Mientras tales restricciones, también vigentes para el comercio de productos no esenciales y que han implicado la suspensión de la actividad presencial universitaria, están destinadas a intentar frenar la pandemia, el portavoz de Vox avisa de que es "injusto que se demonice a un sector como la hostelería, ejemplar a la hora de cumplir las normas impuestas, como si fuera uno de los principales focos de contagio, cuando se ha demostrado que son el lugar donde menos se producen", según considera.

Así, mientras los sectores de la hostelería y el comercio afrontan las restricciones de las citadas dos administraciones, el portavoz provincial de Vox ha acusado al Ejecutivo central del PSOE y Unidas Podemos de "llevar a la ruina a la hostelería, un sector del que viven tantas familias sevillanas, de manera directa o indirecta".

García ha defendido que lleva tiempo reuniéndose "con los principales afectados dentro del sector, propietarios, camareros , cocineros o auxiliares" y apoya "plenamente unas reivindicaciones justas, cuyo fin principal es poder ser el sustento de sus casas".

Por este motivo, ha manifestado que además de "la amplia campaña informativa contra el estado de alarma" decretado por segunda vez por el Gobierno central, el PP elevará iniciativas políticas a las instituciones donde cuenta con representación. "En Vox no estamos dispuestos a que la incompetencia de este Gobierno arrastre a la ruina social y económica, en muchos casos irreversible, de miles de familias".

Así, mientras el Ministerio de Sanidad sostiene que los datos reflejan que las reuniones sociales representan el 38,4 por ciento de los nuevos brotes y el 30,5 por ciento del total de nuevos casos de contagio, el portavoz de Vox asegura que "no existe ningún informe científico, sanitario o de seguridad que determine que los contagios se producen en estos locales".

Así, ha insistido en que "sólo el 3,5% de los contagios se producen entre clientes y trabajadores" de la hostelería, un porcentaje esgrimido por la plataforma Juntos con la Hostelería, que a su vez se remite a datos del Ministerio de Sanidad.