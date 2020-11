Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 1.850 casos positius i 42 morts

Dels nous casos positius, 173 s'han notificat a Castelló; 618 a Alacant i 1.059 a València. A més, s'han notificat 42 morts, encara que segons ha indicat Barceló açò "no vol dir que aquestes pèrdues les hem patit en les últimes 24 hores", sinó que les notificacions han arribat aquest dimarts. D'aquests morts, quatre eren usuaris de residències, d'entre 68 i 96 anys. La resta tenien entre 57-97 anys. El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 2.107, 684 d'ells en residències.

A més, hi ha 1.618 persones ingressades per coronavirus en els hospitals valencians, menys que dissabte, i 282 en les UCI. En la província de Castelló, hi ha 145 ingressats en planta i 21 en UCI; a Alacant hi ha 547 hospitalitzats, 107 en UCI, i a València hi ha 926 ingressats en planta, 154 en UCI.

S'han registrat 1.563 altes des de l'última actualització: 222 a Castelló, 533 a Alacant i 808 a València.

D'altra banda, hi ha casos positius en 106 centres de la Comunitat Valenciana, 87 d'ells residències de majors: cinc a Castelló, 19 a Alacant i 63 a València. Hi ha quatre centres de menors amb casos, a València, i 15 centres de diversitat funcional.

La taxa d'incidència acumulada en els últims 14 dies és de 284 casos per cada 100.000 habitants i l'acumulada en els últims set dies és de 91,93 casos, per sota de la mitjana espanyola les dos.