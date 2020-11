El PSOE lamenta que la Junta pase de los aplausos a los latigazos con los sanitarios e Igea les tacha de pacatos

Durante la sesión plenaria, el socialista Moreno Castrillo ha reclamado a la Junta que retire el "decretazo" o se "vayan a casa" como, asegura, han pedido "todos" los profesionales sanitarios. "No hay ninguna situación que justifique su aplicación. Son unos hipócritas que se han pasado meses echando lagrimilla y elogiando su labor para darles una puñalada trapera en cuanto se han dado la vuelta", ha espetado el procurador por el PSOECyL.

Ha recordado también que a las malas condiciones laborales de los sanitarios se añaden "incumplimientos" como el de las 35 horas, la carrera profesional -"salvo sentencia"-, la sobrecarga asistencial. "Cómo vamos a fidelizar así al personal sanitario", ha cuestionado Diego Moreno que ha echado en cara que en octubre se hayan realizado 350 contratos de todas las categorías de entre uno y dos días. "¿Esa es la estabilidad que les van a dar?", ha apostillado.

Por último, ha recordado que todos los sindicatos han pedido la retirada del documento, también el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, y el Consejo de Enfermería. "Todos no podemos estar equivocados. El presidente Mañueco no puede seguir escondiéndose debajo de las faldas de un vicepresidente grandilocuente y sabelotodo. El PSOECyL se ha comportado de forma responsable pero si nos hacen elegir entre ustedes y los trabajadores de la sanidad pública de Castilla y León, no tenemos ninguna duda y les elegimos a ellos", ha conluido.

Igea, en su turno de réplica, se ha cuestionado la capacidad del PSOECyL para gobernar. "A ustedes las mentiras le salen gratis", ha espetado, para responder con "números" a la crítica socialista por la temporalidad de los contratos de octubre. "Saben cuantas bajas ha habido en el Sacyl desde que comenzó la pandemia, 16.000. Qué tipo de contrato hacemos entonces, nos saltamos la ley. No sabe usted nada, viene si prepararse las cosas", ha reprochado el vicepresidente.

En este punto, ha avanzado que este mes se pagará a los sanitarios por la carrera profesional y le ha recordado que Castilla y León está en un estado de alarma, donde se restringe los derechos a los ciudadanos, se cierran negocios y se limita la movilidad porque ha habido ya "50.000 muertes".

"Me están diciendo ustedes que los sanitarios de esta Comunidad no son lo suficientemente responsables para entender esta situación. Son profesionales entregados que atienden a su gente", ha espetado para asegurar al procurador socialista que los sanitarios no son tan "pacatos y provincianos" como él.

Por último ha recordado que "algunos" con los que han ido "de la mano" estos días han dicho que la Junta no protegía a sus profesionales. "Han ido diez veces al juzgado y no han ganado ni una. La verdad nos hará libre y por esos nosotros somos libres y ustedes esclavos de sus palabras", ha concluido.