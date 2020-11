El Síndic de Greuges sugiere a Educación que dé puntos a los hermanos de parto múltiple en la admisión de alumnos

La recomendación responde a la queja presentada por una familia que tiene a sus hijos nacidos en parto múltiple matriculados en distintos centros educativos. Durante el proceso de admisión, uno de los niños fue admitido en un centro donde puede cubrir sus necesidades de educación especial, pero su hermano mellizo quedó fuera del centro y tuvo que ser matriculado en un colegio cercano de la misma localidad, explica el colectivo Múltiples juntos en la escuela Decisión de los Padres Comunitat Valenciana.

En el escrito del defensor del pueblo valenciano, consultado por Europa Press, se recuerda que la normativa vigente en la Comunitat sobre el procedimiento de admisión de alumnado favorece el acceso de los hermanos en un mismo centro educativo, siempre que el hermano ya estuviera matriculado en el centro, pero no lo prevé para aquellos supuestos de hermanos gemelos, trigéminos etc. o, incluso, hermanos de la misma edad pero no procedentes de partos múltiples.

A través de varias quejas, el Síndic detecta que "se están produciendo supuestos en los cuales se suscita un conflicto o tensión entre aquello regulado en cuanto a los procedimientos de admisión de alumnos y la postura de los padres y tutores a la hora de escolarizar juntos (en el mismo centro docente público) los hermanos nacidos de partes múltiples".

Más concretamente, apunta, "en el contexto de una tendencia que es creciente en cuanto a la proporción de este tipo de partos, se estarían produciendo casos en los que, ante la preferencia de los padres o tutores que sus hijos o pupilos gemelos estén escolarizados en el mismo centro, en contra de esta preferencia y por aplicación estricta de la normativa se adopta la resolución de escolarizar estos hermanos en centros docentes públicos diferentes al no haber plazas vacantes suficientes, es decir, un alumno obtiene plaza y el hermano gemelo, trigémino, etc., no".

Ante esto, y si bien los estudios y opiniones no son unánimes, el Síndic insta a "no olvidar la posible incidencia en el hecho que la separación de los hermanos puede afectar su estabilidad emocional, y también a la organización que representa para el conjunto de la familia la existencia de diferentes tutores, profesorado, actividades, ubicación, recogida, etc., a fin de cumplir un mandato constitucional como es que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias porque la conciliación de la vida familiar y laboral sea real y efectiva".

Asimismo, remarca que en la situación actual de crisis sanitaria por la Covid-19, "los riesgos para la salud (individual y colectiva) que puede comportar el hecho que hermanos de parte múltiple se encuentran matriculados y asistan en centros diferentes (grupos burbuja diferentes, maestros diferentes...)".

Finalmente, señala que algunas comunidades autónomas ya están regulando este tipo de situaciones y dan preferencia a los hermanos de parto múltiple en los procesos de admisión de alumnado, como, por ejemplo, la normativa sobre procesos de admisión de Castilla y León.

Tras conocer esta respuesta del Síndic, el colectivo Múltiples juntos en la escuela Decisión de los Padres Comunitat Valenciana expresa su "satisfacción" por que desde esta institución se recomiende el cambio de la normativa de admisión para tener en cuenta las particularidades de las familias con hermanos nacidos en el mismo año.

"LIMBO LEGAL"

"El limbo legal en el que se encuentran estas familias provoca que en ocasiones no exista una solución que permita la agrupación familiar garantizando el acceso en igualdad a la educación", advierte la plataforma.

Múltiples juntos en la Escuela Decisión de los Padres Comunitat Valenciana recalca que lleva "más de dos años luchando para que los hermanos nacidos en parto múltiple no sean separados en distintas aulas en contra de su voluntad".

En su opinión, para que estas familias puedan escolarizar a sus hijos en igualdad de condiciones es prioritario que la Conselleria de Educación legisle sobre dos aspectos. En primer lugar, que en el acceso al centro escolar la opinión de la familia sea vinculante, dado que el centro no conoce a los menores y, posteriormente, a lo largo de la escolarización, debe ser una decisión consensuada con los menores y la familia, basada en evidencias pedagógicas y de comportamiento.

También pide que, en el caso de la existencia de dos o más solicitudes de admisión de hermanos en un mismo centro para el mismo curso, cuando uno de ellos obtenga plaza escolar, se conceda puntuación por este aspecto al resto de hermanos.

Desde esta plataforma se solicitaron a Conselleria de Educación el pasado 16 de junio medidas extraordinarias en cuanto a la confección de los grupos de alumnado para evitar "el riesgo innecesario que se produce cuando los hijos e hijas nacidos en parto múltiple están separados en distintas aulas".

Entre sus peticiones figuraban que para la matriculación de 2020-2021 los centros estén obligados a escolarizar en la misma aula a los menores nacidos en parto múltiple si así lo desean las familias; que todos los múltiples escolarizados en distintas aulas sean reagrupados, si así lo desean sus familias, y que se evalúe por parte de la Conselleria mantener como permanentes estas reagrupaciones basándose en la experiencia y en los efectos que la convivencia de los hermanas y hermanos haya podido tener tanto para ellos como para el grupo.

Estas reivindicaciones "fueron desatendidas y la decisión sobre confección de grupos en el aula sigue siendo potestad de los centros que no están obligados a tener en cuenta las consideraciones de las familias", lamentan.