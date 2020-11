¿Existe alguna lectura positiva de la crisis actual?

Crisis, etimológicamente significa cambio y un cambio no tiene por qué ser bueno ni malo. De hecho, puede ser las dos cosas. Sin embargo, a pesar de la sensación de inestabilidad que tenemos hoy en día, en nuestra sociedad, dentro de estas crisis, quedan retos que permanecen inmutables. En los negocios y en el marketing, por ejemplo, el principal desafío sigue siendo tomar decisiones sobre inversiones y pasos a seguir en lo relativo a los productos, canales o estrategias con los consumidores.

Esto tiene una parte positiva, y es que la incertidumbre que vivimos también da a las empresas la oportunidad de repensar, lanzar nuevas estrategias y satisfacer otras demandas de los consumidores. Además, como explican desde el site Think with Google, muchas de las tendencias más desestabilizadoras a las que se enfrentan las empresas hoy, como los rápidos cambios de tendencias, crear y mantener cadenas de suministro y entrega fiables o tomar decisiones empresariales sensatas, no son realmente nuevas. De hecho, solo en este año, hemos vivido tal acelerón en estas tendencias que en los últimos seis meses se ha producido un cambio que podría haberse dado, al ritmo que llevábamos antes, en un plazo de diez años.

Para aquellos que todavía estén un poco perdidos, en este artículo han recopilado tres formas de transformar digitalmente una empresa, ya que quedarse atrás ahora mismo significa tener que cerrar el negocio y la transformación digital que garantiza un futuro no termina cuando abres un canal de venta online.