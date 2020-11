Districtes i pobles de València plantegen 554 inversions en només una setmana

Cada vegada més veïns de València s'animen a materialitzar les seues demandes a l'Ajuntament a través de projectes d'inversió concrets. L'obertura el passat 6 de novembre del termini de presentació de propostes en el marc de la sisena edició dels pressupostos participatiusDecidim VLC, la de 2020/2021, va aconseguir divendres passat al migdia, quan es va complir una setmana, les 554, de les quals entorn del 80% corresponen als districtes i el 20% als pobles o pedanies.

Pel que fa al nucli urbà, el districte més actiu és el de Quatre Carreres, amb 50 propostes, seguit d’Extramurs (38), Camins al Grau (37) i Benicalap (34). A més distància se situen la Saïdia i Patraix (tots dos amb 31). Els que menys iniciatives han presentat són Jesús, l’Olivereta i Algirós (els tres amb 19 cadascun), Benimaclet (18) i tanquen la llista el Pla del Real i Campanar, tots dos amb 14.

Segons apunten des de l'àrea de Participació, tot apunta al fet que en l'actual edició de Decidim VLCse superaran les xifres de la passada, quan es van presentar 623 propostes, el rècord fins llavors. Enguany, mancant set dies, s'han aconseguit les 554, i falten per incorporar les dels grups de treball de les juntes de districte que s'estan elaborant ara mateix.

Les més comunes

Les temàtiques més repetides en les propostes ciutadanes tenen a veure, en la seua major part, amb l'espai públic: des d'ampliació de voreres a conversions en zona de vianants passant per l'extensió de la xarxa de carrils bici, aparcaments de bicicletes, habilitació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, demanda de més zones verdes i parcs, plantació d'arbres en els escocells dels barris, potenciació de pistes esportives i millora de l'enllumenat.

També se suggereixen canvis en el trànsit, com a habilitació de rotondes en encreuaments o l'eliminació de zones d'aparcament per a guanyar espai públic (per exemple, en la mitjana de l'avinguda d'Aragó).

Novetats

L'import total del programa manté els 8 milions d'euros d'edicions anteriors, encara que presenta algunes novetats. Una d'elles és la tornada a la divisió del pressupost per districtes. Cadascun rep una assignació en funció de la seua població de factors socioeconòmics que van des de la renda dels barris fins al grau d'inversions prèvies que han rebut. Es tracta, afirmen des del Consistori, d'aplicar criteris de reequilibri.

Una altra novetat d'aquesta sisena edició és l'assignació addicional de 40.000 euros tant per als Pobles del Sud com per als del Nord. Aquesta mesura pretén compensar la dispersió geogràfica que tenen els seus nuclis, amb el consegüent allunyament dels seus habitants de les infraestructures i equipaments que sí que tenen al seu abast els veïns del nucli urbà en els barris contigus.

La baixa participació, assignatura pendent

A més, es posarà l'accent principalment a involucrar a persones que estan en la franja d'edat de fins a 29 anys, que fins ara no s'han implicat de manera significativa en aquesta mena de propostes. De fet, la participació no sols en aquest segment poblacional, sinó en general, és una de les assignatures pendents d'aquesta mena de processos.

Segons les dades de l'Ajuntament, actualment s'ha executat el 73% dels projectes que s'han votat al llarg de les cinc edicions anteriors. "Crec que és un bon balanç tenint en compte que molts projectes aprovats requereixen elaboració. Això són diners públics i nosaltres hem de garantir que s'utilitza de manera adequada i que no s'omet cap pas del procediment", explica la regidora de Participació, Elisa Valía.

En la seua opinió, quan una persona proposa alguna cosa, "ha de ser fàcil, no podem exigir-li que aporte un projecte ja redactat, sinó simplement la idea. Això comporta que després hi ha molta faena administrativa darrere i a vegades requereix la redacció d'un projecte previ abans d'intervindre, i això cal fer-ho amb uns terminis i cal fer-ho bé", insisteix.

"A mi també m'agradaria que anara més ràpid, però no perquè ningú pretenga saltar-se cap pas. Hem d'anar fent passos segurs i executant les inversions. Ara la gent ja està veient el resultat d'altres votacions anteriors i això també anima a les persones a participar", afig.

Calendari del procés

Els qui desitgen proposar inversions relacionades amb la millora dels barris en el marc de les competències de l'Administració local i estiguen empadronats en el terme municipal de València tenen fins al 23 de novembre per a aportar una idea per districte o poble. Es podrà votar, fins a un màxim de cinc propostes, fins al 30 de novembre.

Després, de l'1 de desembre de 2020 al 10 de febrer de 2021, els tècnics municipals avaluaran la viabilitat tècnica i pressupostària dels projectes abans de passar a la votació definitiva, que serà de l'11 al 28 de febrer.

"Si augmenta la participació, el lògic seria pujar el pressupost"

Nascuda a València en 1983, Elisa Valía és arquitecta. Coordina l'àrea de Participació i és edil del Cicle Integral de l'Aigua i vicepresidenta de l'EMT.

Quina valoració fa del nombre de propostes? Estem molt contents. En molts llocs, enguany s'ha decidit no traure els pressupostos participatius, però a nosaltres fer balanç de les cinc edicions anteriors ens ha servit per a reafirmar-nos en el necessària que és aquesta eina just ara. Els projectes van molt en línia amb el Pacte de Reconstrucció de la ciutat i amb les seues línies generals de transformació social i urbana.

Quina previsió quant al número final manegen? Se superarà la de l'any passat. El normal és que el gruix de propostes individuals, que vinguen de ciutadans que no formen part de grups de treball, estiguen ja pràcticament totes pujades, o gran part. No esperem duplicar-la, tant de bo, però estem convençuts que serà una bona xifra.

Quin tipus de projectes es presenten? Com el pressupost es reparteix per districtes, això es nota en la naturalesa dels projectes. Són inversions de molta major proximitat i menor envergadura, mentre que l'any passat eren de ciutat i de més envergadura. Arran de la pandèmia, quan només podíem eixir a un quilòmetre de la nostra casa, tots hem percebut bé el que canviaríem dels nostres barris. Aquesta és una oportunitat perquè els ciutadans i ciutadanes de València participen de manera directa en el pressupost i ens ajuden a prioritzar inversions amb aquests 8 milions d'euros.

Baralla augmentar eixa xifra per a pròximes edicions? Any a any es demostra la coherència de la gent que participa, en la línia de la transformació d'una ciutat moderna. Confie que a poc a poc, quan anem augmentant la participació, fem un doble compromís: major participació de la ciutadania i, per part de l'Ajuntament, en algun moment, si veiem bons resultats, el lògic seria augmentar una mica la quantitat.