Cultura.- La Fira del Llibre inicia la seua programació cultural coincidint amb el Dia de les Llibreries

Les activitats digitals de la Fira comencen aquest divendres a les 18.00 hores, amb la presentació del llibre 'Omplir la vida', de Quim Juncosa (Ed. Rosa dels Vents), el qual narra el dia en què l'autor va conéixer al seu fill a un orfenat a Rússia, i a les 19.00 hores, amb la presentació del llibre 'A prueba de fuego', de Javier Moro (Ed. Espasa), sobre la història de Rafael Guastavino, l'arquitecte espanyol a Nova York.

Aquestes activitats s'inicien justament el Dia de les Llibreries, una iniciativa promoguda per la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL), que enguany està marcada per les circumstàncies sanitàries.

En aquesta edició, les llibreries volen agrair el suport rebut per la ciutadania aquests últims mesos, així com ressaltar el paper que desenvolupen en el sector del llibre i en la societat, com a dinamitzadors culturals dels barris i pobles, segons ha explicat l'organització en un comunicat.

Les llibreries valencianes ho celebraran amb activitats digitals i físiques, descomptes i material de Fira, com punts de lectura i bosses, a la disposició de la seua clientela.