Cs reivindica que jugará "un papel importante" en Baleares durante la primera reunión del nuevo Comité Autonómico

Así lo ha expresado la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo, quien se ha desplazado este viernes hasta la capital balear junto con el secretario de Organización nacional, Borja González, para asistir al encuentro.

Bravo ha calificado este como "un día importante para Ciudadanos en Baleares". "Hemos venido para acompañar en este arranque y en esta nueva etapa", ha señalado.

Ante de la reunión del Comité, la secretaria general de la formación ha asegurado que Cs no ha renunciado "ni un ápice a las reivindicaciones que están en su ADN". "Para nada hemos perdido el norte, estamos en una situación de pandemia y eso es lo que ha hecho que se haya prestado esa mano tendida al Gobierno", ha indicado.

Bravo, quien también es diputada en el Parlament de Cataluña, ha asegurado que conoce "lo que es hacer frente al nacionalismo, hacer de dique de contención e intentar recuperar el terreno que han ido ganando año tras año el PSOE y el PP".

En este sentido, ha señalado que "con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, estudiar en lengua castellana y además en lengua catalana es imposible hoy en día en Cataluña". "No solo con ese tachado de lengua vehicular, sino con la legislación que ya tenemos hoy en día", ha lamentado.

"Cs nació para reivindicar que el bipartidismo no podía estar apoyándose en los partidos nacionalistas continuamente y hacer cesiones a cambio de los presupuestos, que es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo", ha censurado. Asimismo, ha explicado que la formación pretende "ofrecer una vía alternativa para que el Gobierno no tenga que tener como excusa que la única opción que tiene es apoyarse en Esquerra Republicana o en Bildu".

"Vamos a estar hasta el último momento ofreciendo esa vía alternativa para que el Gobierno no tenga que ceder ante estos chantajes que ya conocemos", ha asegurado, a la vez que ha añadido que desde Cs vinculan los PGE a mejoras en las propuestas económicas, en la competitividad en las empresas, a que no se suban los impuestos y "a la igualdad de todos los españoles a que no se condicionen los presupuestos a cesiones al nacionalismo".

"No es que nosotros los estemos condicionando, es Esquerra Republicana la que está metiendo en el debate cuestiones como la lengua, los indultos o las reformas del Código Penal. Son otros partidos los que imponen como condición a su apoyo a los Presupuestos cuestiones que nada tienen que ver", ha criticado.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN EL COMITÉ AUTONÓMICO

Por otro lado, en estos momentos faltan dos cargos por nombrar dentro del nuevo Comité Autonómico de Cs en Baleares: secretario de Relaciones Institucionales y secretario de Programas. Sobre esta cuestión, el secretario de Organización de Cs, Borja Gónzalez, ha indicado que "la ejecutiva autonómica es soberana para tomar este tipo de decisiones".

Respecto a la posibilidad de que el eurodiputado de Cs José Ramón Bauzá ocupe algún cargo, desde la formación han insistido en que los nuevos cargos "se sabrán en los próximos días".

Por su parte, la coordinadora autonómica de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha apuntado que la formación cuenta "con un proyecto para construir". "Contamos con todos los cargos para sumar en este proyecto y así seguiremos", ha concluido.