Famílies d'usuaris de DomusVi sobre la sanció: "La llosa de les morts és massa pesada com per a servir de consol"

La Conselleria de Polítiques Inclusives ha imposat una multa de 40.000 euros a la residència per a persones majors dependents per infracció greu per no disposar, abans de la pandèmia, "del personal establit per la normativa reguladora de cada servici, tant en la dedicació com en la qualificació professional exigida i necessària per a l'exercici de les seues funcions".

La plataforma de familiars afectats ha indicat en un comunicat que "per a qualsevol" els 40.000 euros de sanció "pareixen una xifra important", però "si fem números concrets sobre els ingressos de l'empresa possiblement la gravetat de la sanció es dilueix i molt".

Des del col·lectiu han remarcat que els problemes en la residència "han sigut fruit de la gestió i l'incompliment de les ràtios" i han insistit que "mai" han discutit la tasca dels treballadors, dels quals, a més, han subratllat el seu "esplèndid" treball.

"No podem evitar pensar que la tragèdia podria haver-se evitat o almenys atenuat si des de DomusVi s'haguera comptat amb els recursos materials i humans adequats i s'hagueren seguit amb diligència els protocols i recomanacions que es van marcar per les diferents administracions i dels professionals que van acudir a col·laborar amb ells", han afegit.