Cvirus.- La residència Savia de Llíria registra 116 casos positius entre residents i treballadors

L'Ajuntament de Llíria va prorrogar una setmana més les mesures extraordinàries per a fer front a la Covid-19, amb el que estaran vigents fins al pròxim 19 de novembre, segons fonts municipals.

Així, romanen tancats parcs, jardins i zones de joc infantils, inclós el parc de Sant Vicent menys per a passejos i relizar esport de forma individual. Igualment, es suspenen activitats culturals i tallers organitzats per l'Ajuntament, es prohibeix culuier reunió en centres municipals, es tanca l'Espai Jove i la biclioteca, menys per a préstecs i els vestidors de les instal·lacions esportives municipals.

Segons les últimes dades de la Conselleria de Sanitat a data d'11 de novembre, els casos confirmats per PCR en els últims 14 dies eren de 103, la qual cosa llança una incidència acumulada en les últimes dos setmanes de 442,95 per cada 100.000 habiantes.

"MISSATGE DE TRANQUIL·LITAT" DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament de Llíria ha traslladat un "missatge de tranquil·litat" a la ciutadania pel brot. Segons el consistori, el garbellat s'ha realitzat a 120 persones, i el focus afecta 116 persones.

Segons el consistori, en aquests moments, hi ha cinc residents que han requerit hospitalització, encara que el seu estat no revesteix gravetat. La majoria de les persones contagiades "presenten en principi símptomes lleus", apunta l'administració local.

A més, han indicat que la residència es troba sota Vigilància Activa de Control Sanitari, en el grau 2, per personal del Departament de Salut Arnau-Llíria que "de manera constant exerceixen vigilància activa sobre la situació i se'n van prenent les decisions sobre mesures a establir sobre la ubicació i aïllament en el centre, mesures higièniques i de protecció, coordinació per al diagnòstic, seguiment i, si escau, derivació sanitària dels residents", han indicat.

L'alcalde Manolo Civera ha destacat que la situació "està controlada i no ha d'existir cap motiu d'alarma per a la població". Igualment, ha informat que l'Ajuntament ha posat a la disposició de la Generalitat, la residència i els familiars de les persones internes "tota l'ajuda i els recursos municipals necessaris per a afrontar amb les majors garanties aquest brot".

Finalment, ha insistit a la ciutadania en "la necessitat de seguir extremant les mesures de prevenció per a frenar els contagis, especialment pel que fa a reunions de caràcter familiar o social, perquè al final també depenen de nosaltres mateixos protegir la nostra salut i la de la resta de les persones".

SITUACIÓ DE LES RESIDÈNCIES

En total, la Conselleria de sanitat té intervingudes 13 residències, cinc en la província d'Alacant i huit en la província de València.

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 75 residències de majors (3 en la província de Castelló, 19 en la província d'Alacant i 53 en la província de València), 17 centres de diversitat funcional (5 en la província de Castelló, 3 en la província d'Alacant i 9 en la província de València) i 4 centres de menors en la província de València. Així mateix, s'han notificat 142 residents nous positius, cinc treballadors, i cinc residents han mort.