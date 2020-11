La joventut de València podrà accedir gratuïtament a espectacles culturals

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat aquest divendres la realització i despesa del programa 'Cultura Jove' que impulsa la Regidoria de Joventut, amb el triple objectiu de “donar suport als professionals de la cultura, incentivar el consum cultural, que revertisca directament en les empreses i professionals del sector, i acostar les persones joves a propostes culturals de qualitat”. Així ho ha explicat la vicealcaldessa i portaveu municipal, Sandra Gómez, al final de la reunió de la Junta, en una trobada amb els mitjans de comunicació junt amb el vicealcalde, Sergi Campillo.

La vicealcaldessa s'ha referit al sector de la cultura com “un dels més afectats per la crisi”, i a la responsabilitat de les administracions de donar suport per al seu manteniment i recuperació.

Entre estes mesures, el consistori ha impulsat el programa Cultura Jove, mitjançant el qual es facilitarà a les persones menors de 30 anys de la ciutat l'accés gratuït a espectacles culturals (música, cinema i arts escèniques). Per a això, la Junta ha aprovat la despesa corresponent a la compra d'entrades d'activitats i esdeveniments culturals de la ciutat per a oferir-les a la gent jove.

El programa forma part de l'eix 4 del Pla de joventut ‘Joventut Activa’, des del convenciment “dels beneficis de la cultura, com l'esport i l'oci saludable, per al desenvolupament personal i col·lectiu de la població jove, a més de contribuir al seu benestar”, ha afirmat Gómez.

Les persones interessades a participar en aquesta iniciativa, hauran d'inscriure's en la web de la Regidoria de Joventut www.joventut-valencia.es, per a poder participar en el sorteig d'una entrada doble per participant. Els espais que participaran són fonamentalment sales de teatre, sales de música en directe i alguna sala de cinema.

“Amb aquesta compra d'entrades que reverteix directament en les empreses culturals i professionals de la ciutat fem costat als professionals de la cultura”, ha explicat Gómez. El pressupost destinat a la compra d'entrades ascendeix a 2.000 € per al que queda d'any, i 10.000 € per a 2021.

En aquest context, la vicealcaldessa ha recordat que aquest divendres se celebra el Dia Mundial de les Llibreries, i ha animat la ciutadania a donar suport a esta commemoració, així com a la nova edició de la Fira del Llibre de València, que se celebra des de hui, dia 13, fins al 22 de novembre pròxim. En aquesta ocasió especial la Fira no se celebrarà en el seu format habitual, sinó que es desenvoluparà en les llibreries i en format online.

També ha recordat la vicealcaldessa en aquest context l'aniversari de la defunció del reconegut cineasta valencià Luis García Berlanga, que es commemora aquest divendres, i la dedicatòria de l'any 2021 com a Any Berlanga, aprovat per les Corts Valencianes.

València vols ser municipi turístic de la Comunitat Valenciana

La Junta de Govern Local ha aprovat també hui sol·licitar a la Generalitat el reconeixement de la ciutat de València com a Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana. “És obligació de l’Ajuntament –ha explicat Gómez- preparar a la ciutat per al dia en què puguem superar la pandèmia, protegint les famílies i ajudant els sectors econòmics fonamentals perquè puguen mantindre i generar ocupació”.

Per això, des del Servici de Turisme es contínua treballant per a “consolidar la ciutat com a destinació turística sostenible i intel·ligent, i protegir a un sector que representa una de les principals activitats econòmiques de la ciutat i del qual depenen en bona part molts altres sectors com el de l'hostaleria o els guies turístics”, ha explicat

A més, amb aquest reconeixement, ha afegit, València rebrà part dels fons de compensació que atorga la Generalitat a tots els municipis turístics “perquè puguem finançar les estratègies de sostenibilitat i destinació intel·ligent”. “Aquests seran els senyals d'identitat de les destinacions turístiques després de la pandèmia, i hem de continuar treballant perquè el sector es recupere amb fortalesa”, ha argumentat la vicealcaldessa.

Segons l’Ajuntament, ja s’han tramitat ajudes per 5,3 milions d'euros a autònoms, pimes i micro-pimes de la ciutat; s’han aprovat exempcions fiscals per import de més de 3 milions, reduït la recaptació per Taxa de Taules i Cadires, i oferit ajudes al sector de l'hostaleria, per import de 1,6 milions. I el Pressupost per a 2021 preveu un increment d'ajudes al comerç d'un 319%.

Premis VLC Sstartup Awards

Finalment, Gómez ha anunciat també, en la mateixa línia “de preparar els sectors econòmics per a la recuperació i no deixar a cap arrere, que la Junta de Govern ha autoritzat aquest divendres a València Activa a aprovar les bases dels premis València Startups Awards 2020, amb una modificació notable, donat que s’ha registrat un augment de la quantitat dels premis, que es multipliquen per cinc. Si en 2019 es van repartir premis per import de 10.000 €, enguany s'incrementen fins a aconseguir els 50.000 €.

L'objecte de la convocatòria, ha recordat la vicealcaldessa, és premiar l'esforç realitzat per les persones i entitats emprenedores de la ciutat de València. Cal tindre en compte que València Activa canalitzarà 1,5 milions € més que en 2020, en augmentar el seu pressupost fins als 4,4 milions €. Destinarà 500.000 € a implementar programes que reforcen la digitalització de les empreses, a través de la plataforma VLC Tech City; i un milió més al foment de l'ocupació i la formació amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat de la ciutadania.

La vicealcaldessa ha assenyalat la importància de “reconéixer el treball que, en aquest any tan complicat, estan realitzant les persones emprenedores”. Els premis VLC Startup Awards, que organitza l'Ajuntament, a través de València Activa i Startup València, són la convocatòria de referència a València, amb la qual es posen en valor les propostes més innovadores de la ciutat.

En aquesta ocasió, es preveu entregar premis en onze categories, a més de dos premis especials, i s'ha quintuplicat la quantia dels premis. "Amb tot el que hem viscut aquests mesos, i ara més que mai, tenim el convenciment que la innovació en els camps de la tecnologia i el coneixement és clau per a avançar i afermar la viabilitat i excel·lència dels nostres sectors productius”, ha conclòs Gómez.