La AIReF avala el escenario macroeconómico para 2020 y 2021 de la Regiónde Murcia por considerarlo "razonable"

En este sentido, señala que la Región de Murcia es más pesimista que AIReF en la senda esperada del PIB en 2020 y más optimista en 2021, aunque, "dado el elevado grado de incertidumbre existente, estas discrepancias se consideran aceptables", según el informe sobre lasprevisiones macroeconómicas del presupuesto 2021 de la Región elaborado por la AIReF.

En el caso del PIB, las estimaciones realizadas por esta comunidad autónoma apuntan a una caída del 8,6% en 2020 seguida de un crecimiento del 6,4% en 2021, en ausencia de medidas de política económica. En un contexto de menor incidencia de la pandemia, con medidas menos estrictas de confinamiento, la Región de Murcia estima que la recuperación en 2021 podría ser mayor, logrando un crecimiento de 7,2%.

Las estimaciones de la AIReF prevén una contracción inferior del PIB en 2020, del 7,8%, y una recuperación en torno a un 5,3% en 2021, una vez tenido en cuenta el potencial impacto de las medidas ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), por lo que para dicho año resultan más pesimistas.

Dado el elevado nivel de incertidumbre existente "se considera que las estimaciones son aceptables y como tal se avalan", según la AIReF que, con todo, hace notar "la existencia de importantes riesgos a la baja en 2021".

Estos riesgos, añade, "se encuentran asociados a la posibilidad de que la persistencia de la pandemia y la necesidad de mantener medidas de distanciamiento social pueda causar daños de naturaleza estructural en el tejido empresarial y en el empleo de la economía de la Región de Murcia, aunque la mayor importancia relativa la agricultura, la industria alimentaria y del turismo interior en dicha región la hacen estar menos expuesta a éstos".

Sin embargo, riesgos asociados a la falta de acuerdo con Reino Unido, principal destino exportador de la Comunidad en materia agroalimentaria, "sí resultan relevantes".

La metodología empleada por la Región de Murcia para obtener las previsiones se considera "aceptable". En particular, la AIReF subraya que esta comunidad estima el crecimiento del PIB con una aproximación desde el lado de la oferta mediante el uso de un modelo de regresión que relaciona la evolución del Valor Añadido Bruto no agrario con el perfil cíclico de un indicador sintético, compuesto a partir de una colección de indicadores representativos de la actividad económica no agraria regional.

ESTIMACIONES DE EMPLEO

Para el empleo, el informe explica que existen discrepancias conceptuales que dificultan la comparación de las estimaciones de la AIReF con las de la Región de Murcia.

En concreto, las previsiones de la AIReF, en línea con las estimaciones de la Contabilidad Regional, se refieren al empleo medido en términos de personas ocupadas, mientras que la Región de Murcia presenta estimaciones de ocupados relativos a la Encuesta de Población Activa.

En ausencia de medidas como el PRTR, la Región de Murcia prevé para 2020 una reducción del empleo del 1,4% en el año 2020 y un incremento en 2021 del 2,7%. Las estimaciones de la AIReF resultan más pesimistas en 2020, con un descenso estimado del 3,4%, pero más optimistas en 2021 con un crecimiento del 3,2%, si bien ésta última cifra se calcula teniendo en cuenta el posible impacto del PRTR sobre la creación de empleo.

Para finalizar, la AIReF recomienda que se incluyan previsiones de empleo en términos de Contabilidad Regional y que se incluya información metodológica sobre la estimación de la previsión del empleo.