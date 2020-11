José Bono es tendencia en TikTok por el extraño baile de su hija: "No he podido evitarlo"

TikTok se ha convertido en la red social de moda no solo entre los adolescentes, sino también entre los usuarios de todas las edades: famosos, anónimos, jóvenes y adultos protagonizan los contenidos que circulan cada día en esta plataforma, donde ahora se ha dejado ver el político y abogado José Bono.

Fue su hija, la empresaria Amelia Bono, quien este jueves se animó a compartir una publicación con el popular rostro del PSOE que no ha pasado desapercibida en Internet. "No lo he podido evitar", escribió la influencer en la publicación.

En el vídeo, que cuenta con más de 22.000 'me gusta' y supera las 600.000 reproducciones, aparecen el expresidente del Congreso de los Diputados y su hija bailando en una amplia y luminosa cocina mientras él intenta pelar un caqui.

Padre e hija se mueven al ritmo de la canción de MC Hammer Can't touch this, con la peculiaridad de que en el estribillo se escucha "¡El pepe!". La publicación también se encuentra en Instagram y ha sido compartida por los usuarios en Twitter, donde han expresado, entre bromas, su incredulidad.