Igea avisa del peligro de que los PGE dependan "de quienes se creían con derecho a matar a gente por pensar diferente"

Así se ha manifestado Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al anuncio del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, de apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Francisco Igea ha recordado que hace un año, cuando se firmó la alianza PSOE-UP para formar Gobierno, había gente que decía "que no podría dormir" según los socios que hubiera, a lo que ha añadido que ese día "ha llegado" máxime cuando España depende "en sus presupuesto de quienes quieren acabar con el país y tienen entre sus filas y entre sus votantes a gente que creía que tenía derecho a acabar con vida otras personas porque pensaban diferente".

"A mi no me gustaría que me apoyasen los asesinos, quienes son cómplices o quienes les justifiquen", ha asegurado Igea, quien se ha remitido a las palabras que ayer difundió el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien colgó un tuit en el que escribió: "Ver a Otegui siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético".