La mitad de los 'millennials' españoles creen que no cobrarán pensión

Los millennials no tenían mucha confianza en su futuro y tal vez ahora, con la pandemia y sus consecuencias, aún menos. Según una encuesta del BBVA, casi la mitad de ellos (un 47%) creen que no cobrarán pensión. Sin embargo, esa percepción no les anima a ahorrar más para la vejez.

La novena edición de la Encuesta del Instituto BBVA de Pensiones se ha centrado en esta ocasión en los millennials, las personas nacidas entre 1978 y 1999. Un tercio de ellos querría jubilarse lo antes posible, incluso bastante antes de los 65 años.

La encuesta, para la que se ha entrevistado a más de 3.000 millennials, muestra una moderada confianza en el sistema público de pensiones, pues sólo el 53% de ellos cree que recibirá una pensión pública cuando se jubile, frente al 47% que piensa que no será así. Los varones se muestran algo más optimistas que las mujeres.

Según la socióloga Elisa Chuliá, miembro del Foro de Expertos del Instituto, el optimismo masculino puede estar relacionado con sus mayores carreras de cotización. Esta falta de seguridad en las pensiones públicas no determina el comportamiento del ahorro, ya que sólo un 19% de los millennials escépticos con el futuro de las pensiones han comenzado a ahorrar para su jubilación.

A esta generación le falta confianza en el futuro, pero los hombres se muestran más optimistas que las mujeres

La encuesta revela además que sólo el 42% de los millennials cree que vive mejor que la generación de sus padres, muy debajo del 70% apuntado por los babyboomers en la anterior edición de este estudio. Tres cuartas partes aseguran no tener hijos y de ellos, un tercio no quiere tenerlos, lo que revela, según Chuliá, que esta generación tiene una cierta falta de confianza en el futuro.

Según el estudio del BBVA, el 48% no ha pensado en la edad a la que le gustaría jubilarse, especialmente los menores de 32 años, posiblemente porque ven su retiro aún lejano. En cambio, un tercio asegura querer jubilarse tan pronto como puedan y sólo un 5% preferiría mantenerse en el mercado laboral todo el tiempo posible.

Ahorrar durante la pandemia

Aunque los 65 años continúan siendo la edad asociada al paso a la jubilación, únicamente el 39% de los millennials confían en poder jubilarse a esa edad. De hecho, la edad media deseada para jubilarse en este grupo de población es de 63,1 años, casi dos años por debajo de los 65 y a cuatro años de distancia de la que será la edad legal de jubilación en España en 2027.

Preguntados por su comportamiento durante el confinamiento domiciliario que se decretó ante la pandemia del Covid, el 54% de los millennials asegura que consiguió ahorrar en ese tiempo y de ellos, el 77% reconoce que ahorró más que antes del confinamiento. Los millennials con un empleo y mayor nivel de estudios lograron ahorrar en mayor proporción, pero el fin del confinamiento redujo el volumen de ahorradores, ya que desde que éste terminó sólo el 41% está consiguiendo ahorrar.

A nivel general, es decir, teniendo en cuenta a todos los millennials de la muestra, tanto los que confían en recibir pensión como los que no, sólo el 17% asegura que ha empezado a ahorrar para su jubilación y de ellos, casi la mitad lo hacen a través de planes de pensiones individuales. Entre quienes no ahorran para su vejez, seis de cada diez creen conveniente hacerlo.

En todo caso, el estudio dibuja a un colectivo poco favorable al ahorro en general, pues más de un tercio declaran ahorrar de forma habitual, aproximadamente una quinta parte de sus ingresos mensuales y sobre todo en cuentas o depósitos.