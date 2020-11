Una empresa valenciana distribuirà el primer test d'autodiagnòstic aprovat per la UE per a venda en farmàcies

L'empresa Elix Pharma, amb seu a Paterna (València), distribuirà el primer test d'autodiagnòstic Covid-19 aprovat per la Unió Europea per a la seua venda en farmàcies espanyoles, en col·laboració amb el fabricant suís Prima.

Amb una sensibilitat del 95,7%, aquesta prova permetrà conéixer en deu minuts els anticossos al coronavirus. Estarà disponible en els pròxims dies en les farmàcies, després de la comunicació a l'Agència Espanyola del Medicament del passat dilluns.

El funcionament de 'PRIMACOVID Test' és similar al d'un altre tipus de test ràpids com el d'embaràs o colesterol. Es tracta d'un test senzill per a realitzar en llars en el qual solament cal una mostra de sang, com l'extreta en una prova de glucèmia, explica el director de la firma valenciana, Fernando Díez.

En concret, 'COVID-19 SEROLOGICAL TEST' és un assaig inmunocromatogràfic ràpid per a la detecció qualitativa d'anticossos IgG i IgM contra el SARS CoV-2 en mostres de sang humana. S'utilitza un diluent per a diluir la mostra i promoure el seu flux al llarg de la tira de prova.

Aquesta prova indica que l'organisme ha estat exposat al SARS-CoV-2, ja que es detecten anticossos específics dirigits contra ell. L'efecte protector d'eixos anticossos d'immunitat contra el SARS-CoV-2 al llarg del temps segueix sent investigat per la comunitat científica internacional, per la qual cosa la detecció d'eixos anticossos no indica que s'haja aconseguit una immunitat protectora.

Segons les previsions de la companyia, s'espera que es distribuïsquen 500.000 test en els primers tres mesos. Acostar als ciutadans la possibilitat de conéixer si són immunes al SARS CoV-2 és un dels objectius de l'aliança entre l'empresa valenciana i el fabricant suís PRIMA Lab, que esperen que juntament amb altres proves permeta ajudar les autoritats sanitàries a tindre major control de la malaltia.

'PRIMACOVID Test', al seu juí, podria donar suport a les estratègies de salut pública de garbellat poblacional, oferint la possibilitat de realitzar anàlisis freqüents. Aquest mateix tipus de test, en la seua versió professional, va ser "una de les peces claus en el control de la malaltia en comunitats com Madrid".