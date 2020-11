À Punt estrena aquest diumenge la docusèrie de superació personal femenina 'Un baló per la llibertat'

El programa està presentat per Patricia Campos, expilot de l'Armada espanyola i entrenadora de futbol, tot un referent a la Comunitat Valenciana en la lluita feminista i l'apoderament dels col·lectius més vulnerables.

A més la valenciana és fundadora de l'ONG Goals for Freedom, un projecte social que fomenta la igualtat de drets mitjançant l'esport, no només en el nostre entorn, sinó a Àfrica, on desenvolupa part del seu treball solidari.

La seua missió és treballar per a desenvolupar l'autoestima, l'apoderament, la presa de decisions i la capacitat de lideratge de les dones, adolescents i xiquetes per a produir un canvi en la societat a través del futbol.

I amb aquesta mateixa filosofia cada setmana l'equip del programa 'Un baló per la llibertat' recorrerà la Comunitat Valenciana per a conéixer les circumstàncies vitals d'aquestes dones. Es tracta d'un programa de servici públic que dona veu a col·lectius de dones que normalment no tenen un altaveu per a poder expressar-se.

Cada capítol està protagonitzat per un col·lectiu en concret: LGTBI, violència masclista, racisme, diversitat funcional, malalties mentals i físiques... Reivindica la importància de l'esport i del futbol en concret en la solució de conflictes i la integració de persones en risc d'exclusió social.

En cada capítol monogràfic s'intercalen les històries personals de les dones que ho protagonitzen de la mà de Patricia Campos, les opinions d'especialistes i veus autoritzades per a conéixer la realitat i fer valdre la lluita d'aquestes persones per a superar els seus drames, segons informa la cadena en un comunicat.