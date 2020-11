La reacción de Cristina Villanueva cuando explota un foco deja alucinados a sus compañeros de 'Zapeando'

El directo es impredecible, y si no que se lo digan a los presentadores y presentadoras de televisión. Hace poco, este manido dicho le tocó sufrirlo en sus propias carnes a Cristina Villanueva, conductora de los servicios informativos de laSexta.

Han sido sus compañeros de cadena los que, en Zapeando, se han eco hecho del hecho, ocurrido en pleno directo mientras ella presentaba las noticias.

Quique Peinado mostró el vídeo de la sorprendente reacción de la presentadora cuando estalla un foco. En realidad, la no reacción, ya que, como ellos mismos apuntan totalmente alucinados, Villanueva ni se inmuta. "¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha logrado? No ha movido ni un ojo, esto no tiene que ser casual y lo tiene que estar entrenando por las tardes", comentó Dani Mateo, presentador del espacio vespertino de la cadena verde.

Un vídeo que han juntado con otro en el que la protagonista es otra presentadora de laSexta Noticias, Helena Resano, que también tuvo que enfrentarse a un problemilla técnico.

Mientras daba las noticias, el pinganillo de Resano saltó por los aires y casi lo cazó al vuelo mientras no dejó de hablar en ningún momento.

Dos ejemplos de profesionalidad que han dejado impactados a sus compañeros y que han destacado en Zapeando.

Si es que @helenaresano y servidora nos graduamos las primeras de la promoción en el campamento ese que decís de entrenamiento chino. ¡Están planteándose ponerle nuestro nombre! 💥 https://t.co/12sawgReiy — Cristina Villanueva (@cris_villanueva) November 10, 2020

