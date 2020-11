Jorge Javier Vázquez vuelve a criticar a Anabel Pantoja y la llama "malcriada": "Si fuese honesta, dejaría Mediaset"

La guerra mediática de Kiko Rivera contra su madre Isabel Pantoja está dando mucho que hablar y está terminando por salpicar a muchas personas. No solo a su mujer Irene Rosales o su hermana Isa, sino también a Anabel y, ahora, al presentador Jorge Javier Vázquez, quien está sincerándose sobre lo que piensa de la prima del DJ.

La colaboradora de Sálvame criticó a la cadena por lo sucedido en la primera gala de La casa fuerte con su prima Isa, pues Jorge Javier le leyó algunos titulares de la entrevista que dio Kiko contra su madre y esto le provocó un ataque de ansiedad a la concursante.

Por ello, el presentador aseguró en Sábado Deluxe estar molesto con ella: "Me tienes calentito". El catalán comentó que ella no entiende "lo que significa trabajar en Sálvame". Pero este lunes, volvió a estallar y la llamó "irresponsable" y "malcriada" en directo.

Para Jorge Javier Vázquez, la sobrina de la tonadillera no ha sido agradecida con algunos compañeros: "Puedo perdonar y hasta intentar entender el analfabetismo en su caso, pero lo que no comprendo es portarse mal con gente que te ha tratado bien. Eso me cuesta mucho olvidarlo".

Por ello, relaciona la crítica que le hizo por lo que sucedió en La casa fuerte con la actitud que ha tenido ella en la cadena: "Precisamente ella, apellidándose Pantoja y trabajando en Mediaset, tendría que venir aquí con la boca cerrada y arrodillada casi".

"Si tuviese un poquito de honestidad, tendría que dejar Mediaset. Entonces ya tú puedes criticar", concluyó, aludiendo a que ella parece aceptar ciertas cosas que se realizan en Sálvame pero no cuando van contra su familia.