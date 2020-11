El PSPV assegura que no se'n van a apujar els sous i Unides Podem plantejarà una esmena per a impedir-ho "si cal"

Així s'han manifestat la portaveu adjunta dels socialistes, Carmen Martínez, i la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, en declaracions als mitjans prèvies a la Junta de Síndics en Les Corts. Davó ha manifestat que, de produir-se aquesta actualització, els membres d'Unides Podem no li l'aplicarien, mentre que Martínez ha considerat que aquesta qüestió "no està damunt de la taula" i que "ja veurem si s'aprova".

En el mateix sentit s'ha expressat també el síndic socialista, Manolo Mata, en la roda de premsa posterior a la Junta, en la qual ha assegurat que en la memòria del pressupost de 2021 es "manifesta amb claredat" que no se'n va a aplicar la pujada del 0,9% prevista pel Govern d'Espanya per a 2021 per als alts càrrecs, i ha apuntat que espera que aquesta decisió no els faça "seguir perdent alts càrrecs" a causa de la diferència de salari entre funcionaris d'alt rang i alts càrrecs.

"L'any passat 6.000 funcionaris cobraven més que el president Puig, enguany igual seran 8.000", ha agregat, al mateix temps que ha defès que el Consell està entre els cinc governs autonòmics amb els sous més baixos, i ha destacat que l'actualització de sou dels empleats de les administracions públiques que preveia el govern enguany (del 2%) "no s'ha pogut traslladar fins a hui", i que els funcionaris "no han rebut eixe 2%".

Per la seua banda, Davó ha defès que en aquesta situació a causa de la pandèmia "no s'hauria de produir l'actualització automàtica de sous" i ha afirmat que plantejarà una esmena als pressupostos per a impedir-ho "si és necessari". A més, ha avançat que, d'aprovar-se, els alts càrrecs de la seua formació no li l'aplicarien.

COMPROMÍS VOL "VINCULAR" L'ACTUALITZACIÓ

Per part de Compromís, el seu síndic, Fran Ferri, ha considerat "positiu" que es vincule el sou de les persones que treballen en l'adminitración pública a "una cosa concreta", i que aquestes pujades "no siguen una cosa decidida pel governant de torn".

Després de la Junta, Ferri ha apostat perquè hi haja "consens polític" sobre "de quina manera s'actualitzen els salaris" dels representants públics perquè no siga "una decisió que hagen de prendre els representants públics".

OPOSICIÓ: "INADEQUAT", "VERGONYÓS" I "INDECÈNCIA"

Per part de l'oposició, el portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, ha considerat "com menys inadequat" que s'aplique aquesta "pujada del 2% als sous dels alts càrrecs" ja que "en moments de greu crisi, no és una mesura ètica, política i no per descomptat per a la ciutadania".

Des de Ciutadans, el síndic Toni Cantó ha considerat "vergonyós" que es plantege aquesta actualització, i ha criticat que "després del vergonyós espectacle que està oferint el Botànic aquestes setmanes solament es posen d'acord per a pujar impostos i per a pujar-se el sou". Així, ha indicat que en els llocs on governa Cs han "renunciat" a aquest increment.

Per part del PP, la portaveu adjunta, Elena Bastidas, ha asseverat que en un moment de crisi sanitària, econòmica i social és una "doble indecència" plantejar aquesta pujada i la dels impostos. També ha apuntat que en altres comunitats "eixe dos per cent no se'n va a aplicar" i que "no se li pot estar demanant sacrificis a la gent" quan "els seus propis responsables no estan a l'altura".