Cvirus.- La investigació interna de DomusVi Llíria descarta "maltractament" i assegura que sempre va complir protocols

Així ho arrepleguen les conclusions publicades per la companyia sobre la residència de Llíria, investigada per Fiscalia per desemparament a residents després de la denúncia d'una extreballadora de neteja que va gravar imatges d'una caiguda d'un ancià i altres usuaris en situació precària.

En primer lloc, la investigació interna constata que "no hi ha hagut cap tipus de maltractament" i que "totes les imatges difoses compten amb una explicació i estan documentades, com es reflecteix en els informes assistencials de cadascuna de les persones que apareixen".

DomusVi vol "deixar constància que en la residència Jardins de Llíria no hi ha ni hi ha hagut situacions de maltractament", condemna "rotundament" el vídeo que es va emetre al setembre en televisió i lamenta "profundament el dolor que aquestes imatges i els fets que reflecteixen, fora de context, hagen pogut causar tant als familiars dels residents com als treballadors amb professionalitat i dedicació".

"A pesar que en la residència de Llíria no hi ha hagut casos positius en Covid-19 ni durant la primera onada ni ara, és cert que la situació de crisi sanitària nacional també va afectar l'organització que solem tindre en el centre i al procés habitual de comunicació amb les famílies en moments puntuals", explica el director d'Operacions, José Luis Roselló.

És més, la companyia assegura que ha revisat tots els protocols assistencials i ha dut a terme "nombroses mesures de millora" en la residència, com la contractació de més personal, una auditoria de qualitat interna i formació assistencial addicional a tots els empleats. I recorda que va obrir la investigació interna al setembre per a "arribar al fons de l'assumpte, sense prejuís i sense interferència de la investigació policial en curs", amb la qual col·labora "activament".

Entre les conclusions destaca que el centre compleix "en tot moment" amb la normativa estatal contra el coronavirus en residències de majors i altres centres de servicis socials, que instava en la seua versió del 24 de març a restringir les eixides fora de l'habitació "al mínim imprescindible".

CONFINAMENT EN HABITACIONS

DomusVi defèn així que "era preferible l'aïllament vertical o per plantes com a criteri d'agrupació", directrius que va complir en confinar "els residents en les seues habitacions i en assignar sempre als mateixos professionals de l'equip tècnic als residents d'una planta per a evitar el possible contagi entre plantes a través del personal".

En la mateixa línia, garanteix que l'equip d'atenció directa disposa de la formació necessària per a atendre correctament les necessitats dels residents, així com que els supervisors van fiscalitzar tant les cures com la vigilància física. Els treballadors, subratlla, van desenvolupar totes les seues activitats "de forma organitzada i coordinada" en rutes diàries, plans individualitzats o programes d'alteració de conducta.

ABSÈNCIA DE CASOS POSITIUS

En la seua última enquesta de satisfacció a famílies realitzada el passat mes d'octubre, la residència de Llíria va obtindre un resultat mitjà de 7,4 sobre 10, amb l'absència de casos positius de Covid com a element millor valorat, per davant dels protocols de seguretat, les cures, la disponibilitat i escolta del personal i els canals de comunicació.

Durant els últims mesos, l'empresa recorda que ha dut a terme en la residència de Llíria aquestes actuacions: auditoria interna de qualitat; revisió de tots els procediments assistencials; contractació d'un professional mèdic addicional; creació d'un equip assistencial d'intervenció per a la zona; pla de formació específica sobre processos claus i 'coaching' a la direcció; pla global de remodelació i condicionament i instal·lació de càmeres de seguretat en zones comunes.

També ressalta que Bureau Veritas, "líder mundial en inspecció, certificació i assajos", va realitzar recentment l'auditoria de verificació dels protocols de seguretat en el centre de Llíria, superat "de forma satisfactòria".