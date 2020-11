Polémica en 'Sálvame' a cuenta de La Veneno: "La familia le llamamos Joselito, él nos lo pedía", dice su hermana

Este lunes el programa de Telecinco Sálvame decidía dedicar parte de su tiempo a la figura de Cristina Ortiz, La Veneno, a cuenta del aniversario de su muerte, un supuesto homenaje para el que contaron con su hermana, Trini, que sin embargo, se mostró molesta por los comentarios y las imágenes que se escucharon y vieron en el plató.

"¿Le estamos haciendo un homenaje o estamos sacando los trapos sucios de nuevo?", se preguntaba la hermana de la transexual que se hizo famosa en los 90 y cuya figura se ha recuperado con la serie de Atresmedia, Veneno.

"Venía con ilusión a hablar en el programa porque pensaba que era un homenaje bonito, pero no me está gustando… es mierda, más mierda", se quejaba la hermana de la homenajeada.

"¿No te parece que repasar su vida es también hacerle un homenaje?", le hacía ver Jorge Javier Vázquez, que le recordaba: "Estamos viendo también imágenes de tu hermana guapísima de cuando aparecía con Pepe, en su etapa espectacular".

"Eso es lo que quiero, porque no quiero ver a mi hermana… a mi hermano Joselito, en las condiciones que salía, incluso en el último Sálvame al que fue. Aquello fue tremendo", decía la hermana.

La mujer le reprochaba a Jorge Javier que hace años, en aquella ocasión, no velara por la imagen de La Veneno. “Mi hermano Joselito presumía de que eras muy amigo suyo, ‘uy, qué bueno es conmigo’, decía", insistía Trini.

Entonces intervenía la colaboradora Gema López: "Ella no entró bien aquel día porque no quiso entrar bien, se le fue un poco la mano y la responsabilidad no la tenía el programa, la tenía ella que sabía la vida que quería y las cosas que hacía. Es injusto que se condene a la paloma mensajera. Ella era consciente de lo que hacía en los pasillos…", exponía.

Pero la gran bronca se creó tras la intervención de Miguel Frigenti, que acusó a la familia de transfobia y de haber provocado en parte la desgracia de Cristina Ortiz a la par que criticó que la familia le llame Joselito y no Cristina.

"Respeta a la familia, porque todos le llamamos Joselito, si le llamamos Cristina es por los fans que nos ponen verdes", justificaba Trini, hermana de Cristina Ortiz. "Él mismo nos decía que para la familia él sería Joselito", revelaba la mujer

“Que fuera un personaje público a nadie le da derecho a faltarle al respeto y a ponerse como un energúmeno", decía Trini a Frigenti.

"Lo que hacía Cristina en televisión era una actuación y eso se lo decía mucho a mi madre, que se enrabiaba mucho", contaba la hermana de La Veneno.

"Me he sentado aquí para hablar de las cosas buenas de mi hermano, no para que me saquéis estos malos rollos y montar un circo", se quejaba la entrevistada.

Jorge Javier Vázquez echaba un capote a Trini, argumentando a su favor: "Si yo soy Cristina y a mi familia le digo que me llamen Joselito, ¿porqué va a ser transfobia? [...] No sabemos los códigos que manejaban entre ellos, no vamos a ser más papistas que el papa", decía el presentador.

En redes sociales las opiniones se dividieron entre los que vieron en el supuesto homenaje una forma de subirse al carro del interés y el tirón mediático de La Veneno gracias a la serie como en los que vieron la exposición de hechos de Sálvame como la realidad del personaje.