L'ús de Valenbisi per part de dones creix encara que es redueix en la perifèria a la nit, segons la UV

20M EP

L'ús de Valenbisi, el sistema de bicis compartides (BSS) d'aquesta ciutat, per part de dones ha crescut encara que s'ha observat que aquest col·lectiu ho redueix en les zones de la perifèria a la nit. Així es desprèn d'un estudi realitzat per la Universitat de València (UV) i publicat en la revista Sustainable Cities and Society.