Irene Rosales responde a la polémica frase de Isabel Pantoja en su contra: "Me duele mucho"

La entrevista de Kiko Rivera ha traído muchas consecuencias para su familia a nivel mediático.

Este sábado, era Irene Rosales quien se sentaba en Viva la vida a narrar cómo estaba viviendo la situación de enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su marido.

La polémica frase que supuestamente habría pronunciado Isabel Pantoja en contra de Irene, reconociendo que era un "lobo con piel de cordero", ha ofendido a la colaboradora.

"Si ser un lobo es apoyar a mi marido en todo, pues soy la loba de la manada", respondía así Irene Rosales.

"Yo no manejo a Kiko Rivera". Ha confesado que le "duele que se dude" con que ella ha dicho esa frase. "Que te hagan culpable de una cosa tan grave, me duele. Yo quiero pensar que ella no ha insinuado eso. Me duele por él porque lo está sufriendo el doble", expresaba la nuera de Isabel Pantoja.

"Me agota de que me digan que soy yo la culpable de todo. No voy a señalar directamente a Isabel Pantoja porque no lo sé, pero me duele mucho que se especule con ello", continuaba.

La ex concursante de Gran Hermano VIP no está atravesando su mejor momento, tras el fallecimiento de su madre, salir a la luz las supuestas infidelidades de Kiko y pasar el coronavirus. Ahora se le suma esta polémica. "He llorado mucho esta semana. He estado bastante mal", manifestaba.