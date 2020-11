Miles de personas muestran su apoyo a la hostelería en las tres capitales vascas y piden ayudas para el sector

El lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció este pasado jueves nuevas medidas restrictivas para frenar el avance de la pandemia, entre las que se encuentran el cierre de todos los bares y restaurantes desde la medianoche de ayer viernes y durante todo el mes de noviembre, así como ampliar el toque de queda desde las 22.00 horas.

En el caso de la protesta de Bilbao, la movilización, encabezada por decenas de furgonetas y camiones de proveedores, ha arrancado pasadas las 17.30 horas de las inmediaciones de Plaza Moyúa, desde donde varios miles de personas, tras una pancarta en la que se podía leer 'SOS Ostalaritza', han recorrido la Gran Vía para terminar frente al Ayuntamiento.

A la protesta se ha adherido la Asociación de Hostelería de Bizkaia, que previamente había solicitado a los participantes "firmeza en las reivindicaciones y responsabilidad" ante la posibilidad de que grupos negacionistas pudieran intentar infiltrarse y provocar incidentes.

Sin embargo, y entre gritos de 'Ostalaritza aurrera', la marcha ha transcurrido con normalidad bajo un fuerte presencia de efectivos de la Ertzaintza. Al final de la manifestación, los organizadores han leído un comunicado en el que han advertido de que las medidas adoptadas han llevado ya al cierre de "muchos establecimientos".

"Somos conscientes de la gravedad de la situación sanitaria y de la necesidad de tomar medidas, pero no comprendemos la dureza de las restricciones. El ocio nocturno lleva parado meses y el virus sigue expandiéndose", han señalado.

Tras defender que los bares "son seguros", han sostenido que las medidas adoptadas por el Ejecutivo deben ir acompañadas de medidas de ayuda al sector.

Por todo ello, han pedido, entre otras cuestiones, una rebaja en los alquileres y moratorias para las hipotecas, así como una rebaja de la presión fiscal, entre las que estaría una bajada temporal del IVA al 4%. "A ingresos cero, gastos cero. Hay dinero, solo falta la voluntad de dónde utilizarlo. No es el momento del TAV ni de que los políticos se suban el sueldo", han añadido.

VITORIA

En el caso de Vitoria, la manifestación convocada por la plataforma 'SOS Ostalaritza' ha reunido a varios centenares de personas. En el transcurso de la marcha, que ha comenzado en la Plaza Bilbao y ha concluido en la Plaza de la Virgen Blanca, se han gritado consignas contra el cierre de la hostelería y contra el Gobierno Vasco.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los portavoces de la plataforma, Íñigo Ortiz, ha denunciado el "desamparo" al que las decisiones de la Administración han abocado al sector. Además, ha afirmado que los hosteleros no quieren incentivos para inversiones, sino que las administraciones les concedan "ayudas directas" para compensar las pérdidas derivadas de la crisis del coronavirus.

Ortiz ha reclamado que estas ayudas se distribuyan con rapidez, dado que los hosteleros ya no disponen del "colchón económico" que les permitió afrontar la primera fase de la pandemia. Por ese motivo, ha advertido de que, si no se apoya al sector, "muchos" negocios acabarán desapareciendo.

SAN SEBASTIÁN

En San Sebastián, miles de personas han secundado la manifestación y han recorrido varias calles céntricas de la ciudad. La marcha ha partido a las cinco y media de la tarde tras una pancarta con el lema 'SOS Ostalaritza aurrera', y prácticamente una hora después de su inicio continuaba saliendo gente desde el punto de salida.

El recorrido ha transcurrido entre aplausos de los manifestantes, que han coreado lemas como "no hay impuestos sin ingresos", "jotake irabazi arte", "somos trabajadores, no malhechores" y pancartas en las que podía leerse "si tú me cierras, tú pagas'.

Representantes de EH Bildu como Marian Beitialarrangoitia, Nerea Kortajarena, Reyes Carrere y Juan Karlos Izagirre se han sumado a la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes. De hecho, la organización ha incidido antes del inicio de la manifestación en el carácter pacífico de la misma y, en el transcurso del recorrido, ha recriminado a uno de los manifestantes por haber tirado petardos.

La manifestación, que también ha sido apoyada por la Asociación Hostelería Gipuzkoa, con la presencia de su presidente, Mikel Ubarrechena, ha finalizado en el Boulevard donostiarra, donde se ha leído un manifiesto en euskera y castellano en el que los hosteleros han manifestado sentirse "desamparados" por todas las instituciones y se han preguntado "cómo es posible que las medidas restrictivas no vengan acompañadas de ayudas".

En ese sentido, han reclamado "bajada del IVA, la retirada de las tasas municipales y que no se suba la cuota de autónomos", y han lamentado el hecho de que, según han dicho, "parece que no hay voluntad de querer ayudarnos".