El Presupuesto de Cantabria para 2021 destina un 65% a gasto social, incrementa un 17% la inversión y no sube impuestos

Así lo ha señalado este sábado la consejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez, en la rueda de prensa de presentación del proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2021, que se ha celebrado después de que esta mañana el Consejo de Gobierno lo aprobara en una sesión extraordinaria y lo registrara en el Parlamento.

Sánchez ha reivindicado que se trata de unas cuentas "históricas" pues son las más altas de la historia de Cantabria, con 190 millones más que en 2020, y "necesarias" para la "reconstrucción" de la comunidad autónoma.

Ha explicado que, con estas cuentas, el Ejecutivo regional busca, por un lado, "garantizar la calidad de los servicios públicos" y "fomentar el crecimiento económico" y la "modernización" del modelo productivo.

Para el primer objetivo, el Gobierno regional incrementa para 2021 los presupuestos para Sanidad, área que crece en 74,6 millones, un 8,1% más que en 2020; en Educación, donde hay una subida del 5,6% respecto al año pasado, con 32,3 millones más; y en Servicios Sociales y Promoción Social, con 8,5 millones más (+3,5%).

Y para impulsar el crecimiento económico, apuesta por un incremento del 113% respecto a 2020 en las partidas de investigación, desarrollo e innovación, que crecen en 15 millones, o en el ámbito de la industria y la energía (+49,3%), con 11,8 millones más que el ejercicio anterior.

Con este objetivo económico, también suben las áreas de comercio, turismo y pymes (+14,9%) y las que tienen que ver con la agricultura, pesca y alimentación (+10,6%).

Respecto a este proyecto de PGC para 2021, Sánchez ha subrayado que en ellas "se blinda" el Estado de Bienestar y los "servicios públicos fundamentales" y se impulsa la "modernización" de la economía y el modelo productivo a través de los cuatro ejes vertebradores que establece Europa (transformación digital, economía verde, cohesión social y territorial y la igualdad de género).

Respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, estos Presupuestos introducen por primera vez la perspectiva de género, que, según ha explicado, en las cuentas de 2021 se circunscribe a seis secciones presupuestarias diferentes aunque el Gobierno regional quiere irla extendiendo a más progresivamente.

Además, ha defendido que se trata de unos presupuestos "responsables fiscalemnte" que cumplen con la tasa de referencia del déficit del 1,1%.

A su juicio, estas cuentas permitirán a Cantabria "salir reforzada de la crisis sanitaria" generada por el COVID-19 y "sin dejar a nadie atrás". "Estos presupuestos son una oportunidad para construir una Cantabria mejor, más justa socialmente, más productiva, más ecologista y más femenistas", ha reivindicado la consejera.

En este Presupuesto, el gasto no financiero -el dirigido a costear los diferentes servicios públicos o inversiones- sube a 2.643 millones de euros, 183 más que en 2020 (+7,5%) y es el mayor de la historia de Cantabria, mientras que el financiero, dirigido a sufragar deuda y operaciones económicas y bancarias, asciende en 7 millones, hasta los 434.

Por departamentos, la mayor parte del gasto del Presupuesto de 2021 se lo llevan la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud, que suman 996,63 millones -frente a los 922 de 2020-; la de Educación, Formación Profesional y Turismo, con casi 546,82 millones; el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), con 238,5 millones; la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, con prácticamente 144,64 millones, o la de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con 143,52.

La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte cuenta con casi 137,1 millones; la de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, con 113,43 millones; el Servicio Cántabro de Empleo, que, por primera vez llega a la barrera de los 100 millones; la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, con 89,3; la de Economía y Hacienda, con 35,7, y la de Empleo y Políticas Sociales, con casi 32.

Por otra parte, se destinan casi 9,37 millones al Servicio de Emergencias, y casi 2,89 al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

Sobre la clasificación económica, Sánchez ha apuntado que el 40% equivale a gastos de personal (sanitarios, docentes, funcionarios, etc.) y el 27% a transferencias corrientes, donde destacan las partidas para dependencia, estancias concertadas, gasto farmacéutico oprotección a las mujeres, entre otras.

MÁS GASTO EN DEUDA

El Presupuesto por secciones se completa con las destinadas al Parlamento regional, para el que hay 8 millones, o la de Deuda Pública, con un gasto de 474,9 millones -casi el 15% del total del gasto-, un incremento de casi el 10,2% respecto a 2020, cuando fue de 431.

Respecto a esta cuestión, la consejera ha señalado en 2020 se prevé un "importante aumento" de la deuda pública de Cantabria, algo que ha atribuido a la crisis generada por el COVID-19.

De hecho, en 2020 hay una previsión de cierre con una deuda pública de un 26,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria, 2,1 puntos porcentuales de lo que suponía en 2019, cuando era del 22,3%.

Sin embargo, en la previsión para 2021 del Gobierno regional se prevé volver a la "senda descendente de la deuda pública" iniciada en 2019, hasta dejarla en el 26,1% del PIB.

INVERSIONES

En la presentación de los PGC, la consejera ha explicado también que las cuentas para 2021 tendrán 44 millones más para inversión, un 17% más que en 2020.

Según se recoge en la documentación del Presupuesto, consultado por Europa Press, los capítulos inversores (6 y 7) suman 306,36 frente a los 262,2 millones que había en el de 2020, lo que suponen esos 44 millones más.

De ese total de 306,36 millones, casi 175,46 son inversiones reales y 130,9 transferencias de capital, capítulo en el que se incluyen partidas destinadas, por ejemplo, a los ayuntamientos para que realicen actuaciones.

INGRESOS

En cuanto a los ingresos, la consejera ha explicado que la mayor fuente de ingresos será el sistema de financiación autonómica, a través de las entregas a cuenta y la liquidación, que supondrán 1.896 millones, el 61,4% del total.

Completan esos 3.076 millones en ingresos previstos, 289 de transferencias del Estado y la UE; 306 por ingresos de gestión propia y 585 por ingresos financieros.

En el capítulo de ingresos, las transferencias corrientes ascienden a 834,97 millones de euros, un 21,14 por ciento del total.

Por impuestos, el Gobierno prevé ingresar 1.510,68, de los que 894,76 son por indirectos y 615,92 por directos y cotizaciones sociales.

Sánchez ha señalado que en 2021 el Gobierno no subirá impuestos. "Cuando familias y las empresas lo están pasando mal, tienen que tener certidumbre respecto a sus ingresos y gastos, y no es momento de aumentar los impuestos. Como Gobierno progresista que somos, implementamos políticas que no repercutan en el bolsillo de loscántabros y las cántabras", ha reivindicado.

Durante la presentación de los PGC, la consejera ha anunciado que ya está disponible para el conjunto de la ciudadanía una nuevapágina web para ayudar a difundir y entender el proyecto presupuestario "de forma amable, accesible y transparente". Toda la información relativa a las cuentas del año que viene está disponible en la dirección presupuestos.cantabria.es.