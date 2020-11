Lydia Lozano sufre un ataque de ansiedad al ser acusada de tener deudas con Hacienda

La sección Quiero dinero en el programa Sálvame está llevando al límite a sus colaboradores. En esta ocasión era Antonio David quien se enfrentaba al reto, y Lydia Lozano le preguntó si había escondido en casa de sus padres el dinero de la exclusiva del embarazo de Rocío Carrasco.

Los colaboradores estallaban contra la periodista y Antonio David la acusaba de querer "vengarse" por su tensa relación actualmente. "Todos tenemos información mierda, me niego a que esto siga así porque si entre nosotros nos mordemos", expresaba Mila Ximénez.

Fue entonces cuando sus compañeros revelaron que Lydia organizaba fiestas con una socia, dejando entrever que no todo el dinero que allí se gastaba se declaraba a Hacienda.

Kiko Matamoros se puso en contacto con la ex socia de Lydia, asegurando que había "contado una peli" que ni ella misma se la creía. "Está flipando, menos mal que ha prescrito. Hay pruebas", confesaba.

"¡Nosotros lo declarábamos!", se defendía la colaboradora. "¿Tú que debes un montón de pasta a Hacienda me vas a echar mierda a mí? ¡No me vas a enmierdar, pago a un asesor y lo tengo todo!".

"Yo soy muy legal", aseguraba tras las acusaciones recibidas.

Tras el abandono del plató de Lydia durante un rato, Kiko Matamoros decidía pedirle perdón. "Te quiero pedir disculpas, mi intención no era que llorases, no somos nadie ninguno para señalar a nadie, en el fragor de la batalla me he excedido y he dicho cosas que no tenía que haber dicho", expresó.

Paz Padilla aseguró durante el programa que la periodista no tenía problemas con la Agencia Tributaria. "Una opinión no es una verdad", manifestó.