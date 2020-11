Cvirus.- L'oci valencià denuncia que les últimes restriccions no tenen consens i fan malbé el cap de setmana

Les mesures entren en vigor aquesta mitjanit amb la restricció al 50% de l'aforament en locals comercials minoristes i interior d'espais de restauració, juntament amb el límit del de terrasses i espais culturals a la mitat per a fer front a la situació epidemiològica.

FOTUR, en un comunicat, lamenta la falta de diàleg de la Generalitat i que les restriccions no vagen acompanyades d'un pla de viabilitat econòmica.

"Es publica de nou un divendres, quan les empreses ja tenen el cap de setmana estructurat i amb la problemàtica que comporta l'haver de suspendre els esdeveniments o activitats, tant per als usuaris i consumidors com per al personal laboral, així com la pèrdua de les matèries peribles", critica.

La federació destaca que els salons d'esdeveniments i celebracions, passen a un aforament de 15 persones en espais tancats i 25 persones en espais a l'aire lliure, la qual cosa veu com un greuge comparatiu amb els restaurants.

De nou, insta al fet que es conjugue l'activitat empresarial amb la sanitària, tenint en compte el complicat de la situació. "Es deixa les nostres empreses sense viabilitat i abocades al tancament davant la inexistència d'un rescat, que brilla per la seua absència", alerta.