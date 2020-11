L'ambulatori de Banyeres nega el positiu d'un menor després de difondre l'IES el seu nom per error i patir "assetjament"

Un dels receptors del missatge de l'IES ho va difondre per xarxes socials. A partir d'ací, es va desencadenar una campanya "d'assetjament totalment injustificada i reprovable contra la família del menor i l'entrenador esportiu", segons explica en un comunicat el centre de salut de Banyeres, que insta a reflexionar als pares "protagonistes" d'eixa fustigació i a qui des del centre va difondre el nom del menor: "Com se sentirien si els seus fills hagueren sigut els implicats, possibilitat que, en la situació actual és molt possible".

El comunicat del centre de salut s'ha publicat en la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Banyeres, ja que l'ambulatori no disposa de xarxa social. L'alcalde, Josep Sempere, ha afirmat en declaracions a Europa Press que desconeix l'ocorregut i ha demanat prudència. "Fem una crida a la calma en la lluita contra el Covid i al respecte entre veïns i veïnes", ha indicat el primer edil.

Segons expliquen des del centre de salut en el comunicat arreplegat per Europa Press, al menor involucrat se li va descartar la Covid mitjançant un test d'antígens, després d'haver estat uns quants dies de febrícula. Després de comprovar en la consulta de pediatria la negativitat de la prova i la normalitat clínica del menor, se li va indicar al pare que podia realitzar vida normal, inclosa la pràctica de futbol o un altre esport.

No obstant açò, per un "error administratiu", des de Sanitat d'Alcoi es va comunicar a l'institut "la seua falsa positivitat". En eixe moment, es va activar el protocol de comunicació als pares de l'aula. Segons fonts de la Conselleria d'Educació consultades per Europa Press, el protocol de gestió de casos en els centres educatius establit per Sanitat fixa que els col·legis i IES han de comunicar a les famílies de cada aula la detecció d'un cas positiu entre l'alumnat del grup.

En aquest cas, el Departament de Salut va comunicar al centre educatiu la detecció d'un cas positiu amb l'orde que transmetera la informació a les famílies de l'alumnat de l'aula, així com les condicions d'aïllament que havien de seguir els integrants d'aquest grup. El centre va transmetre la comunicació del Departament de Saluda a cada família, individualment, a través de missatges via la plataforma ÍTACA. No obstant açò, en eixe missatge, "per error", no es va eliminar el nom del cas positiu.

Davant aquesta situació, des del centre de salut es detalla que es va desencadenar una campanya d'assetjament "totalment injustificada i reprovable contra la família del menor i l'entrenador esportiu", fins al punt que la família va haver de verificar que no patien Covid amb un test PCR que també va donar resultat negatiu.

Des del centre de salut, entenent el "context d'ansietat" que genera la pandèmia, ha decidit llançar el comunicat per a aclarir l'ocorregut, criticar la difusió de les dades del menor i per a "denunciar la injustificada i exaltada reacció d'alguns pares contra la família i l'entrenador esportiu, sense haver verificat-consultat la veracitat dels fets".

INSPECCIÓ VISITARÀ EL CENTRE PER A RECORDAR PAUTES

Davant aquesta situació, la Inspecció s'ha posat en contacte amb el centre educatiu per a insistir que "en cap concepte es pot fer pública la identitat de les persones que han donat positiu" i ha anunciat que visitarà el centre per a recordar les pautes "rigoroses" que s'han de seguir en aquests casos de comunicació.