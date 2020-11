'Cara o creu' i 'Loving Comunitat Valenciana', nous programes d'À Punt per a donar suport al turisme

L'estiu passat, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es va dirigir al sector audiovisual valencià perquè aportaren propostes de formats relacionats amb la promoció de destinacions turístiques de proximitat, per a emetre'ls en À Punt Mèdia. El resultat són tres programes d'entreteniment "que posen en valor la varietat de la nostra oferta turística", destaquen.

L'estrena el dissabte 31 d'octubre del primer dels programes, 'El meu lloc al món', va marcar un 5% de share. Aquesta primera producció, en col·laboració amb la Conselleria de Turisme, per a promoure aquest sector estratègic de la Comunitat Valenciana, va començar el seu viatge "amb bon peu i va rebre el vistiplau de l'audiència amb més de 84.000 espectadors que ho van seguir de principi a fi".

"Els mitjans de comunicació públics valencians hem respost des del primer minut a la crida de Turisme Comunitat Valenciana, amb qui ens uneix un conveni de col·laboració, per al foment del turisme de proximitat.

"No només perquè és una mesura pal·liativa eficient, encara que limitada, dels estralls de la crisi, sinó també perquè, com a mitjans de comunicació, ens permet aconseguir objectius que van més enllà de la reactivació econòmica, com és la promoció del nostre patrimoni natural, històric o cultural", assenyala el director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa.

'Cara o creu' és un programa de viatges que ensenya les dos cares del turisme a la Comunitat Valenciana: el més luxós i el més assequible.Presentat per la reportera Àlex Blanquer i el periodista Manu Lajarín, dos rostres coneguts d'À Punt, que es converteixen en ambaixadors del territori i visiten les destinacions més sorprenents tant de costa com d'interior.

Al llarg de huit capítols, els presentadors se sortejaran al popular joc del 'cara o creu' qui farà l'itinerari turístic amb més pressupost i qui ho farà amb un pressupost total de només 150 euros.

Per la seua banda, 'Loving Comunitat Valenciana' és un programa d'entreteniment en què un viatger estranger d'origen xinés arribarà a la Comunitat Valenciana a fer turisme i anirà descobrint un ventall d'experiències inoblidables.

Un viatge en què el públic "redescobrirà el territori i costums per mitjà dels ulls de Hu Zhao, un jove que va deixar sa casa i la seua família en a la Xina perquè volia recórrer món, però va cometre un error: un dels primers llocs que va visitar va ser la Comunitat Valenciana, i ací s'ha quedat, enamorat d'una terra i de la seua gent".