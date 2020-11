Miguel Ángel Silvestre asusta a sus seguidores con un vídeo en el que aparece lleno de marcas en la cara

Los seguidores de Miguel Ángel Silvestre se han llevado un buen susto al ver el vídeo que el actor compartió en su cuenta de Instagram donde aparece visiblemente magullado y con un ojo hinchado.

Las primeras imágenes de la grabación que 'El Duque' ha compartido en su perfil de Instagram han conseguido cortar la respiración a gran parte de sus seguidores. Completamente lleno de heridas y moratones que abarcan todo el círculo cromático, la cara del actor era, cuando menos, un cuadro.

Pero que no cunda el pánico, a medida que avanza el vídeo, podemos ver que las imágenes son parte de una grabación. Además, Miguel Ángel no es el único que sale mal parado en este clip, su compañera Megan Montaner no se queda atrás.

Aunque parece que el actor ha disfrutado asustando a sus seguidores, ha querido matizar que la perfección y el realismo de las heridas que aparecen en su cara son fruto del excelente trabajo del equipo de maquillaje que hay detrás de 30 monedas, la nueva serie de Álex de la Iglesia que llegará a HBO el 29 de noviembre.

Si tenemos en cuenta las imágenes, podemos adivinar que la pareja de actores se ha metido de lleno en sus papeles, cuyos personajes serán los encargados de averiguar la verdad que esconde un pueblo remoto de España en el que el padre Vergara, un exorcista, boxeador y exconvicto, se ha exiliado.