Kiko Rivera estalla contra su madre por los comentarios que hizo sobre Irene Rosales: "Ya no eres importante para mí"

Los problemas entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja parecen no cesar. Tras estar sobre la mesa los problemas de ánimo del DJ, el papel como madre y abuela de la tonadillera y la herencia de Paquirri, los diferentes miembros de la familia parece que también entran en juego. La artista habló de Irene Rosales, su nuera, algo que ha molestado verdaderamente a Kiko Rivera.

El círculo cercano de la cantante habló en exclusiva con Diez Minutos, y aseguró que la cantante dijo que su hijo ponía a su familia por encima de todo: "Mi hijo tiene su familia y por encima de su mujer y sus hijas no hay nada". Pero además, también revelaron que la tonadillera deja caer que no se fía de ella, pues es quien lleva la batuta.

"Ellos hacen y deshacen como les da la gana. Sólo se acuerdan de mí cuando me necesitan", añadió Isabel Pantoja. "A mí, mi hijo no me da mi sitio. A su mujer, a su familia, sí. ¡Pues olé ella!".

Esto ha hecho que Kiko Rivera, tras dar una explosiva entrevista en Lecturas en la que hablaba largo y tendido contra su madre, volviera a estallar contra la jurado de Idol Kids por lo que dijo sobre su esposa.

"Sigues, ¿no? Qué bien se te da echar las culpas a otro cuando las tienes todas tú", ha escrito este miércoles en Instagram citando la información compartida por 20minutos.

"No me pienso callar absolutamente nada, y ahora sí te lo escribo a ti. Desde este mismo momento dejas de ser importante para mí", sentenció Kiko Rivera.