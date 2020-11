La Generalitat reiniciarà les promocions de vivenda amb col·laboració privada "després de més de deu anys"

És una de les principals novetats del projecte de pressupost que ha presentat en Les Corts, amb un total de 207,1 milions. Entre les partides destaca la previsió de comprar 850 vivendes per concurs o el mecanisme de tempteig i retracte o "la major quantitat pressupostada" per a ajudes al lloguer, fins a 31 milions.

Dalmau ha promès que són "els comptes més socials de la història de l'autogovern valencià" i que marquen un abans i un després per a eixir de la crisi, recordant que els experts adverteixen que en les llars més humils es produeix una taxa d'infecció i mortalitat tres vegades superior. També ha reafirmat el seu compromís de recolzar una moratòria dels desnonaments a Espanya fins a finals del 2021.

L'ampliació del parc públic és "el repte més important" cap a l'objectiu del 'Pla Hàbitat 20-30' de duplicar el nombre de vivendes en deu anys. Per al 2021 hi ha previstos 53,3 milions, un 38% més: 32 per a comprar unes 850 mitjançant concurs i tempteig i retracte, 10 per a municipis que vullguen augmentar el seu parc també per tempteig o 6,6 per a activar noves promocions.

Altres 4,7 milions estan fixats per a finançar promocions de vivenda per a lloguer social a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha): 42 a Asp (Alacant), 35 en una nova a Castelló de la Plana i donar l'"impuls final" a la reactivació del projecte de la Torre de Sociópolis de València.

Paral·lelament, el programa d'innovació ecològica en construcció preveu gastar 6 milions, un 38,8% més, per a investigar i desenvolupar pràctiques innovadores com tres projectes pilot de promoció pública a Alcoi (Alacant), València i Castelló. "Per primera vegada, des del 2008, posarem la primera pedra a noves promocions de vivenda", ha celebrat el conseller.

En conservació de vivenda pública hi ha 17,7 milions (+25%) per a tindre disponibles totes els buits pendents de reparació a la fi del 2021. Hi ha una nova línia de 8,7 milions per a reparacions, el doble que enguany, i actuacions de renovació en 17 municipis amb 13 milions, entre elles la de Miguel Hernández d'Alacant com a "punt i final a anys de bloqueig" en el barri. I 9 milions per a projectes plurianuals d'àrees de regeneració i renovació (ARRU) i intervenció sostenible.

MILLORS LLARS PER A VIURE EN PANDÈMIA

Per a combatre l'emergència habitacional, la Conselleria té pressupostat un 24,6% més fins als 42,2 milions. L'objectiu és ajudar a pal·liar la diferència entre lloguers i salaris, sobretot per a joves, però també millorar les condicions de vida en confinament. "La concentració de persones en pisos d'escasses dimensions ha obstaculitzat les polítiques sanitàries de prevenció de contagis", ha exposat el titular de Vivenda.

Els 31 milions per a ajudes al lloguer busquen que "cap família valenciana es quede en el carrer", després dels més de 60.000 beneficiaris des del 2015, mentre les prestacions per a rehabilitació arriben a 14 milions en tres línies: pla estatal 2018-2021 amb un pressupost inicial de 7 milions; RENHATA de reforma interior amb 4,3 milions; ajudes del Govern contra pobresa energètica amb 3 milions.