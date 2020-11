Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, ironiza sobre quienes creen que está embarazada: "Gracias por lo de gordita"

Al final es normal que acabe harta de cierto tipo de comentarios. Una cosa es ser influencer y exponer tu vida de forma que otras personas puedan conocer más sobre estilo de vida y moda y otra que en cada nueva publicación aparezcan los mismos comentarios de siempre.

Alba Díaz, de hecho, está cansada de uno en concreto que se sigue repitiendo en todo post que comparte con sus casi 240.000 seguidores en Instagram. Porque entre la multitud de elogios que recibe y los emoticonos de corazón siempre se encuentra una alusión a su supuesto estado de buena esperanza.

"¿Estás embarazada?" u otros que comienzan alabando su belleza "pero..."son el pan suyo de cada día, así que la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha decidido tomar cartas en el asunto y zanjar toda polémica, aunque lo haya hecho con su habitual naturalidad y con el espíritu body positive que ha heredado de su madre.

A sus 20 años (su cumpleaños es a mediados de diciembre), la joven posaba recientemente con un look total black: pantalón negro, camiseta de tirantes (hacía un día soleado el pasado Halloween) y chaqueta del mismo color en la cadera que llevaba por si arreciaba más tarde.

Díaz acudió a un parque temático y sus followers no paraban de apreciar que quizá por la postura y por el color elegido, así como por su figura, estaba embarazada. A pesar de que muchos otros aseguraban "Madre mía, cómo es la gente, estás divina", "No hagas caso, estás estupenda como tu madre", "No está embarazada, está mujerón" o "Embarazada no sé, pero", la influencer decidió responder.

Lo hizo a través de sus stories. Utilizando la misma fotografía, la hija de la diseñadora escribió un comentario tomándose con humor los comentarios, aunque, eso sí, dando por acabada la polémica: "Como ya sabéis me encanta la comida, pero de ahí a estar embarazada hay un rato. El día que lo esté estaré casada y tendré una edad. Podéis seguir esperando. Gracias por llamarme gordita, os amo".