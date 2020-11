March dice que no se avisó de la PCR negativa a dos profesores de Menorca porque el móvil "estaba equivocado"

El responsable autonómico ha respondido de este modo a la pregunta de la diputada 'popular' Asunción Pons sobre la incorporación al trabajo de profesores sin conocer los resultados de las pruebas PCR.

Pons ha criticado que 13 profesores del instituto Josep Miquel Guàrdia de Alaior y otros 23 de instituto Pasqual Calbó de Mahón fueran "obligados a volver a trabajar" después de haberse diagnosticado un positivo en las aulas sin saber si la prueba había dado resultado positivo o negativo.

March no ha hecho ninguna referencia a la situación en el instituto de Mahón y tan sólo ha explicado lo sucedido en el centro de Alaior. Según ha manifestado, el director del instituto Josep Miquel Guardia fue el encargado de dar una relación de posibles contactos con el positivo del centro a la UVAC. "Bajo esta premisa se realizaron las PRC según marca la normativa existente", ha dicho March, quien ha matizado que se consideró que algunos de los contactos que había dado el director no se correspondían con el protocolo puesto que no eran contactos estrechos.

"Aún así se realizaron las PRC y la UVAC informó al director del centro de que todos los profesores habían dado resultado negativo", ha indicado. Asimismo, ha remarcado que "a todos se les informó del resultado de la PCR, a excepción de a dos, porque el número de móvil estaba equivocado".

El responsable de la Conselleria de Educación ha señalado que se trata de dos casos aislados y ha apuntado que "la realidad demuestra que la escuela resiste y que los protocolos se están aplicando de manera adecuada".