Anabel Pantoja comparte cómo está su pie tras retirar la escayola: "Casi me sale una úlcera en el talón"

A los problemas familiares de Anabel Pantoja se ha sumado, ahora, su paso por el quirófano tras una caída mientras hacía surf.

Tras la operación, la colaboradora de Sálvame ha notado las consecuencias del reposo al que se ha visto obligada después de la intervención: Se le ha creado una úlcera en el talón que es necesario curar para que no se complique.

Durante la madrugada del lunes, Anabel notó que el problema iba a peor y no podía mover los dedos del pie, por lo que decidió ir al hospital para ver qué estaba ocurriendo. Poco después de compartir con sus seguidores su estancia en el centro médico, la mujer comentó: "Ya he salido. No ha pasado nada grave, solo que las punzadas de la herida de atrás y la presión no me dejaban mover los dedos, que estaban súper hinchados".

Anabel compartió con sus fans su paso por el hospital. ANABELPANTOJA00 / INSTAGRAM

Durante la mañana del lunes 2 de noviembre, la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores cómo está su pie tras haberle quitado la escayola. En la fotografía se puede apreciar la gran herida que tiene en el lateral del pie. "Aquí tenéis mi precioso pie y el principio de úlcera. Gracias a acudir hoy al médico, no llegó a abrirse. Todo va viento en popa, tres semanas más", comentó la colaboradora de Telecinco.

Sin duda, a Anabel aún le queda bastante tiempo de no poder moverse demasiado, algo que no sabemos si llevará demasiado bien.