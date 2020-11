Anabel Pantoja anuncia la publicación de su primer libro, 'El plan de Sálvame para curvys'

El hambre hace el ingenio y, en ocasiones, un confinamiento produce estrellas. Durante los meses de marzo, abril y junio, en los peores momentos de la primera ola de coronavirus, Anabel Pantoja se convirtió en una referencia en las redes sociales gracias a sus vídeos con espíritu body positive.

La sobrina de Isabel Pantoja abogaba, con mucho humor y desparpajo, por quitarse esos complejos asegurando que ningún cuerpo es mejor que otro y lanzándose a entrenar para que sus seguidores, que crecieron como la espuma (sobre todo en Instagram, donde actualmente tiene algo más de 1.360.000), siguieran sus ejercicios como si fuese ella una suerte de Patry Jordán o Cesc Escolá, por nombrar otros dos coaches que subieron su popularidad durante el estado de alarma.

La diferencia es que Anabel Pantoja, aparte de no dedicarse profesionalmente al deporte, también subía otro contenido dándose sus antojos, asegurando que su talla XL no hace que esté menos orgullosa de sus kilos y que las críticas le dan exactamente lo mismo, porque por un lado se ha convertido en un icono curvyy, por otro, en una de las influencers más importantes de España.

Todo ello, claro, ha contribuido a la nueva noticia que ha dado este domingo a sus followers, puesto que la colaboradora de Telecinco se ha lanzado a la piscina de escribir un libro... y ya tiene el resultado: El plan de Sálvame para curvys, que sale a la venta en apenas una semana.

"¡Por fin puedo contaros!", comenzaba la publicación haciendo hincapié en cómo ha mantenido el secreto por su contrato. "Esta aventura comenzó en el confinamiento y jamás pensé que el 10 de noviembre naciera", comenta antes de agradecer a la editorial y al programa de Mediaset el haber hecho esto posible.

"Aquí os cuento cómo me levanto, qué me motiva y, sobre todo, lo que no me da miedo. También tendréis vuestras Pantorecetas y Pantoentrenamientos. Ojalá os guste tanto como a mí...", describe Anabel acerca de lo que podrá disfrutar quien lo adquiera, amén de, como reza el subtítulo del libro, "Gimnasia, recetas y estilo de vida".

La publicación se ha llenado de likes en apenas unas horas y, por supuesto, de comentarios de compañeros de programa, amistades influencers y su círculo cercano, como Noelia López, Omar Suárez, Almudena Navalón, Iván Perujo, Nuria Marín o Dioni Martín, del dúo Camela.