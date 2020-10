Anabel Pantoja desvela cuánto cobra por cada intervención en 'Sálvame' tras un enfado con el programa

Anabel Pantoja se rompió el peroné practicando surf y tuvo incluso que pasar por quirófano. Actualmente está escayolada y guardando reposo en casa, pero esto no ha impedido que Sálvame la llame a cada momento para que se pronuncie sobre los desencuentros de Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Durante una de estas llamadas con el equipo del programa, que le pidió que interviniera para tratar el tema del compromiso de Isa Pantoja y Asraf Beno, la sobrina de la tonadillera se enfadó porque sabía que los colaboradores siempre le preguntaban por lo mismo, la situación entre su tía y su primo, algo de lo que estaba cansada de hablar.

"A mí no me tiene que convencer nadie. Yo simplemente que no voy a cobrar dinero para entrar en el tema Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Fin", dijo la exconcursante de GH VIP 7. "No voy a cobrar por entrar en el tema, prefiero ser más pobre ¿Se me puede respetar? [...] No está estipulado en un contrato que yo tenga la obligación de entrar".

"El otro día fueron unos hijos de puta y me dieron en el paladar", dijo enfadada. "Tengo el peroné partido y, aunque a ellos les importe una mierda, yo anímicamente estoy mal, jodida y estos disgustos no me vienen bien".

Entonces, durante esta llamada telefónica con el equipo, conversación que quizá pensó que no se iba a emitir, llegó a revelar cuándo le pagaban por cada intervención: "Yo no voy a entrar en una guerra entre madre e hijo porque después la perjudicada soy yo. Y por 600 euros no me merece la pena. No me compensa. Me importa más mi familia".

Se le calienta la boca y Belén Esteban se marcha del plató

Anabel Pantoja estalló contra el programa y, quizá sin querer, sacó un tema sobre una de sus amigas: "Si me echan me daría pena, cuando se habla de la hija de Belén Esteban no se habla. Entiendo que mi familia sea actualidad, pero he decidido no entrar en una guerra".

En ese momento, la de Paracuellos abandonó el plató y, más tarde, explicó que le había dolido que ella hablara de su hija: "Me duele que la nombre ella. No le voy a decir nada, no quiero saber nada, porque no me lo merezco y ella lo sabe. Yo la quiero mucho y me he llevado un disgusto".