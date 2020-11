Belén Esteban pone nombre al motivo por el que ya no es amiga de Rosa Benito

Belén Esteban recordó este lunes en Sálvamesu amistad con Rosa Benito, que finalmente acabó saltando por los aires hace unos años.

La colaboradora recordó además un episodio que dio buena muestra de lo que ocurre entre ellas, y, de paso, le sirvió para poner nombre y apellidos al motivo de su enemistad.

Así, contó a que en cierta ocasión la defendió, iban a reproducir el momento en Ya es mediodía, programa donde colabora la nuera de cuñada de Rocío Jurado, y Rosa pidió que no se lo pusieran "porque no quería tener problemas con su hija".

"Chayo dijo que yo me reía del mal de su madre y yo he querido mucho a Rosa, mucho. Y ella a mí"

"No nos hablamos por su hija, diga lo que diga", dijo firme la de Paracuellos. "Su hija no quería que estuviera aquí [en Sálvame]. Yo la decía que no se fuera de su trabajo".

La hija de Rosa dio una exclusiva en la que hizo unas polémicas declaraciones que Belén no entendió: "Chayo dijo que yo me reía del mal de su madre y yo he querido mucho a Rosa, mucho. Y ella a mí".