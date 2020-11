Dani Rovira reflexiona por su cumpleaños: "Puedo decir que sobreviví a los 40"

El actor Dani Rovira ha cumplido este domingo 40 años, un aniversario que ha llegado poco después de haber pasado con éxito su primera revisión tras superar el cáncer.

Con motivo de su cumpleaños, el intérprete ha escrito en su perfil de Instagram una profunda reflexión sobre la vida.

"En unas horas podré decir que sobreviví a los 40", escribió este sábado, la víspera de su aniversario. "Pasaré esta noche de Halloween y día de cumpleaños con personas que quiero, pero no con todas las que quisiera, porque la vida sigue empeñada en ser una gymkhana y seguir poniéndonos a prueba", ha dicho.

En un extenso mensaje, Rovira ha dado gracias a la vida después de un último año complicado: "Toda la vida por delante. Y enamorado de todas las muescas, anhelos, colores, arrugas, amores, canciones, personas, sabores, paisajes, olores y cicatrices que se han ido adhiriendo a mi cuerpo, como una segunda piel. Pero quiero más. No me conformo. Lo mejor está por venir. Agradecido a la vida por esta segunda oportunidad. No la pienso desaprovechar".

Asimismo, el actor ha dicho que por su cumpleaños no quiere regalos. "Lo mejor que podéis hacer por mí en este cumpleaños es hacer una pequeña donación a nuestra Fundación Ochotumbao para poder seguir haciendo un mundo un poco más justo, libre y amable", ha asegurado.

Por último, Rovira ha lanzado un mensaje para todos sus seguidores: "Sed felices y aprovechad cada grieta de felicidad que la vida os vaya regalando. Os quiero".