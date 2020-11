El aplaudido mensaje inclusivo de una concursante de 'Pasapalabra': "La infancia trans existe"

Sara es madre de un niño transgénero, y quiso aprovechar su participación en Pasapalabra para visibilizar a este colectivo.

"Tengo una niña de 10 años que es cisgénero (se identifica con el género que se le asignó al nacer), y un niño de ocho años que es trans", confesaba.

Su hijo tuvo claro su género desde muy pequeño, algo que enseguida le comunico a familiares y entorno más cercano. "Cuando nació le pusimos Lucía pero a los siete años salió del cole y nos dijo: 'Mamá, ya le he dicho a todo el mundo que soy un niño y me llamo Jorge, así que ¿cuándo me cortas el pelo?", relató.

La concursante quiso dedicarle su paso por el programa a sus dos hijos, con especial reivindicación por su hijo Jorge.

Tras revelar su historia, quiso lanzar un mensaje de apoyo a todo el colectivo. "Quiero decirle a todos los niños trans del mundo que no están solos, que la infancia trans existe, y que necesitan muchísimo apoyo", expresó.

Roberto Leal quiso terminar su intervención con un halago hacia el papel de Sara como madre. "Y una persona enorme y una madre maravillosa eres tú", le dijo.