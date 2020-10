El ocio nocturno protesta a las puertas de las Cortes para evidenciar su situación de "abandono"

Esta concentración se ha convocado en los alrededores del Parlamento aragonés coincidiendo con la celebración del Debate del Estado de la Comunidad: "Queremos decirles que todo el sector de la hostelería está abandonado y más concretamente el ocio nocturno y las salas de conciertos, que llevan cerradas más tiempo que nadie ya que, como mucho, algunas pudieron abrir tres semanas en nueva normalidad".

Desde el sector se han realizado muchos escritos pidiendo a Sanidad y al Gobierno de Aragón informes técnicos que avalen los cierres y demuestren los rebrotes en los locales. "Si no hay evidencias de que no somos seguros que nos dejen trabajar, y si hay evidencias de que no somos seguros y tenemos que cerrar, y entendemos que la salud es lo primero, nos tendrán que compensar".

"El problema es que desde hace más de siete meses la gente anda sin ingresos, y tienen que pagar sus alquileres, a los trabajadores que volvieron en julio, estamos ante un panorama totalmente desesperado". Ha detallado que la mayoría de las 400 empresas que hay en Aragón dedicadas al ocio nocturno son empresas pequeñas.

Ha remarcado que lo que piden es que se regulen mejor los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y los ceses de actividad, que se den ayudas directas que compensen las pérdidas, que den una moratoria de los ICO.

ALQUILERES

"Entendemos que el Gobierno de Aragón no es responsable de todas estas medidas, como de extender los ERTE, pero sí que puede darnos una ayuda directa, créditos blancos o microcréditos o puede hacer una ley que regule los alquileres".

Respecto a este último punto, ha pedido que se regule que si se está trabajando un 25 o 30 por ciento -por tener limitado no sólo el aforo sino también el horario- se pague el mismo porcentaje de alquiler.