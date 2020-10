AMPL.- Ábalos anuncia que l'Aeroport d'Alacant-Elx portarà el nom de Miguel Hernández

D'aquesta manera, l'aeròdrom passarà a anomenar-se Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández, segons ha explicat Ábalos durant l'acte homenatge al poeta oriolà que ha acollit el Palau del Temple de València aquest divendres amb motiu del 110 aniversari del naixement de l'autor, que ha comptat amb la participació de la néta i la nora de Miguel Hernández; el president de la Generalitat, Ximo Puig; la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i l'alcalde de València, Joan Ribó, entre uns altres.

Ábalos ha intervingut en l'acte a través d'un vídeo, en el qual ha recalcat el "deute" d'Espanya amb Miguel Hernández i la seua família. "Cap país que es precie condemna a pena de presó i per tant de mort un dels seus poetes essencials i roman moralment indemne", ha expressat.

El ministre ha assenyalat que Alacant i Espanya "li devien tribut" i "això és el que significa imprimir el seu nom en un cel que ni s'enterboleix ni s'acaba". "Açò és el que significa incorporar el seu nom a l'aeroport d'Alacant Elx, pagar una xicoteta part de l'immens deute que tenim contret amb aquest universal poeta", ha afegit.

En aquesta línia, ha assegurat que no se li ocorre "nom millor i més digne per a estampar la porta que té la Comunitat Valenciana amb Espanya i amb el món, una porta de benvingudes i fins promptes que, quan acabe la terrible pandèmia, tornarà a mostrar-se com sempre va estar, oberta de bat a bat".

Ábalos ha remarcat que com a persona, valencià i ministre de Transports és "molt satisfactori" que l'aeroport porte el nom del poeta. "Serà una cosa que recordaré sempre", ha confessat.

Puig ha valorat que és una "bona notícia" que "la porta més gran de la Comunitat Valenciana s'anomene Miguel Hernández".

Per la seua banda, la nora del poeta, Lucía Izquierdo, ha remarcat que des de la família estan "molt agraïts" amb la decisió, que el ministre els va comunicar fa uns dies, perquè Miguel Hernández "se'l mereix tot", ha remarcat.