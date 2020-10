Dos concerts homenatjaran Ovidi Montllor en el Principal en el 25 aniversari de les seues 'vacances'

Dos concerts en el Teatre Principal de València homenatjaran aquest desembre el cantant, músic i actor natural d'Alcoi (Alacant), Ovidi Montllor, en el 25 aniversari de les seues 'vacances'. Els recitals comptaran amb la participació de nombrosos artistes valencians, fins a 14, els quals versionaran les seues composicions.

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentat els dos concerts d'homenatge, els quals se celebraran els dies 18 i 19 de desembre a les 20.00 hores sobre l'escenari del Principal, al qual es pujaran Toti Soler, Miquel Gil, Júlia, Clara Andrés, Tardor, Tesa, Smoking Souls, El Diluvi, Jonatan Penalba, Pep Mirambell, Prozak Soup, Mireia Vives i Borja Penalba, Andreu Valor i Pau Alabajos.

A més, els concerts, amb el mateix programa, es reeditaran ja entrat el 2021 en tres ciutats valencianes: el 9 de gener a Alacant, el 16 de gener a Castelló i el 6 de febrer a Alcoi, segons ha informat la Generalitat.

La presentació ha estat a càrrec d'Abel Guarinos, director general de l'Institut Valencià de Cultura; Rafa Jordán, director artístic de l'espectacle; i Manolo Miralles, president del Col·lectiu Ovidi Montllor, COM.

Enguany es compleixen els vint-i-cinc anys de les 'vacances' d'Ovidi Montllor, "un artista compromés que va captivar a la seua generació i que ens ha deixat un llegat creatiu inassolible", segons ha destacat Abel Guarinos.

"Per a l'Institut Valencià de Cultura és un orgull fer-li aquest homenatge, perquè és innegable que hi havia un deute amb la memòria d'Ovidi. Ell, com a alcoià universal, no solament és una peça capital de la nostra cultura a qui durant anys es va menysprear, sinó que ha passat a ser una icona i s'ha de rescabalar la seua memòria, perquè és una figura polifacètica i multidisciplinària a la qual es poden fer moltíssimes aproximacions diferents", ha subratllat.

De la direcció escènica dels concerts s'ha encarregat Rafa Jordán, qui ha explicat que l'homenatge que s'està preparant està fonamentat "en tres elements principals": "El primer és la música, l'Ovidi músic, amb 14 artistes que realitzaran una actualització del seu repertori. Un altre dels elements és l'Ovidi actor i cineasta, i comptarem amb tres curts realitzats per a l'ocasió. Finalment, l'últim element és la literatura, la paraula, amb la presència de textos i personatges literaris, de poetes, els quals han marcat la vida d'Ovidi i que després hem vist traduït a la seua obra".

En aquest aspecte, destaca la relació de l'artista amb poetes i fonamentalment amb Joan Valls, un dels autors contemporanis seus, en l'Alcoi dels anys 70, que "d'alguna manera també estarà present en els espectacles".

Celebració en el confinament

Miralles, president del Col·lectiu Ovidi Montllor (COM), Associació de Músics i Cantants del País Valencià, ha parlat de la importància de l''any OhVidi' en el qual s'emmarquen els concerts: "L'estat d'alarma va frustrar molts dels actes que hi havia previstos conjuntament amb l'IVC, però l'any OhVidi s'ha seguit celebrant des del confinament amb la crida a realitzar versions d'Ovidi des de casa".

Així, el canal de YouTube del COM ha penjat unes 40 versions realitzades per grups i solistes de tot el domini lingüístic amb una incidència de més de 25.000 visites. D'altra banda, ha destacat que enguany la cerimònia dels Premis Ovidi tindrà lloc el 8 de novembre en el Teatre Calderón d'Alcoi. "En aquest sentit, podem dir que el 25 aniversari es compleix en un any molt complicat, però amb rècord de participació", ha posat l'accent.

Pel que fa a la direcció musical, l'ha dut a terme el pianista Vicent Colonques, mentre que la banda base que acompanyarà als artistes està formada per Hèctor Tirado, Alessandro Cesarini i Tico Porcar. Els curts audiovisuals que acompanyen els concerts són de Xavier Cortés i Carolina Miralles, de Visual Crea Estudi Alcoi. Els audiovisuals arriben de la mà d'Óscar Piera, de Tresdeu Media, mentre que la il·lustració del cartell és de l'artista Rebeca Valenciano, amb disseny gràfic de Josep Navarro.