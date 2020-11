Elecciones EE UU: ¿dónde nació Donald Trump?

Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se celebran el próximo 3 de noviembre de 2020. En ellas, el demócrata Joe Biden tratará de desbancar al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene la oportunidad de alargar su mandato durante cuatro años más.

Donald John Trump es el 45º presidente de los Estados Unidos, tras ser elegido en las pasadas elecciones, las del 2016. Nació en Nueva York, concretamente, en el barrio Jamaica, del distrito de Queens.

Fue ahí donde se crió, graduándose en la Escuela de Finanzas Wharton de la Universidad de Pensilvania, tal y como informan en la web oficial de la Casa Blanca. Tras ello, se metió de lleno en el mundo de los negocios, específicamente, en el sector inmobiliario, al igual que su padre.

Donald Trump ya era un hombre conocido, ya que su nombre se asociaba en la ciudad de Nueva York a las direcciones más prestigiosas de Manhattan y, posteriormente, de todo el mundo debido a su trabajo en el mundo inmobiliario. Además, ha escrito más de catorce bestsellers. Su primer libro fue The Art of the Deal.

Fue el año 2015 cuando Trump anunció su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2016. El 8 de noviembre de ese año, Trump fue elegido presidente con el mayor triunfo republicano de un colegio electoral en 28 años. De hecho, Trump ganó más de 2.600 condados en todo el país, la mayor cantidad desde el presidente Ronald Reagan en 1984.

En cuanto a su vida personal y familiar, Trump ha estado casado en tres ocasiones. Su primera mujer fue Ivana, una modelo procedente de la República Checa que se convirtió en una figura importante dentro de los negocios familiares. Después, se casó con Marla Ann Maples, de Dalton (Georgia), dedicada al mundo de la interpretación y la televisión.

Por último, Trump se casó con Melania Trump, la tercera y actual esposa del presidente de los Estados Unidos, con la que se casó en 2005. Ha sido modelo y procede de Eslovenia, por lo que se convirtió en la segunda primera dama de los Estados Unidos nacida en el extranjero.

Junto a estas tres mujeres, Donald Trump ha tenido un total de cinco hijos. Por un lado, están Donald Junior, Ivanka y Eric, que son los tres hijos mayores de Trump, fruto de su primer matrimonio. Por otro lado, está Tiffany, del segundo matrimonio de Trump con Marla Maples. Después, está Barron William Trump, el pequeño de los hijos que tuvo con la actual primera dama. Además, Trump tiene 10 nietos.